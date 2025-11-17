員工抗議遷廠「避給資遣費」 瓦城集團：已進入協調

新北市 / 綜合報導

瓦城泰統集團今年宣布，要將廠區從新北中和遷到桃園中壢，但今(17)日超過30人到新北市府陳情，指控公司12日公告遷廠確切內容，但14日就要不同意到新廠的員工遞交「離職書」。員工更說，無法配合到新廠的員工，要先簽「自願離職書」才能拿非自願離職書。新北市勞工局14日收到近30件調解申請。 集團則回覆 ，8月起就有相關說明會、個別面談，目前部分個案已經進入勞資協調。

瓦城泰統集團，旗下有多個餐飲品牌，泰式中式東南亞菜色通通有，今年要將新北中和的廠區，遷到桃園中壢卻引發員工抗議。

廣告 廣告

「瓦城泰統集團，還我資遣費。」，超過30人一早到新北市府前，高舉標語喊出 訴求 ，並遞交陳情書給勞工局，廠區搬家讓不少人通勤時間大大增加，他們也控訴12日集團才公告最終方案，若是員工不同意去新廠區，14日就是最後工作日，當天也要交出離職單，員工認為這樣的預告期太短，更指出 無法配合遷廠的員工 ， 卻被要求先簽「自願」離職書 ， 才能拿「非自願」離職書。

員工吳先生說：「13日有同仁已經去勞工局詢問過，勞工局是說這樣是違法的，我覺得我們法律認知歧見很深，而且我有去勞工局做立案，做勞資協議的會議，那希望公司這邊能盡速配合。」而新北勞工局表示，14日已經受理近30人，提出勞資爭議調解申請，如果調解破局，會再進一步做行政調查。

新北市政府勞工局代理科長蕭慧敏說：「如果資方沒有依照相關的條件，去為勞工充分考量的話，可能就會涉及違法調動，其實(這樣)勞工並沒有一定要配合調動的義務，可以主張依勞基法第14條的規定，以資方違反勞動法令為由來終止契約，其實是屬非自願離職的一種，資方是應該要給付資遣費的。」

面對員工的控訴，瓦城泰統則表示，今年8月進入實際遷廠準備階段，透過說明會部門溝通個別面談等方式，瀚員工說明時程與協助措施，目前部分個案已經進入勞資協調，勞資雙方各有各的說法，就看後續協調能否得出共識。

原始連結







更多華視新聞報導

緬甸震災 法鼓山賑災團抵瓦城發放物資

靈鷲山挺進賑災 台灣緬甸攜手攜物資關懷瓦城

國巨股東會通過配息20元 陳泰銘之女陳少喬新任董事

