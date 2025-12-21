員工拍TikTok「高鐵沒煙霧彈」遭炎上 雞肉店老闆道歉了：已解雇

北捷台北車站及中山商圈19日發生恐怖攻擊事件，造成4死11傷，民眾擔心後續將出現模仿效應，沒想到有男子拍攝TikTok影片，在高鐵月台丟擲寶特瓶還說「高鐵沒煙霧彈」，遭網友炎上，男子身分也被起底，疑似是知名餐廳「黃媽媽私房雞肉」老闆。對此，業者兩度公開道歉，強調男子並非老闆、品牌負責人而是員工，目前已全面刪除相關爭議影片、將男子開除，同時內部也啟動檢討機制。

男子在TikTok上傳影片，只見他在高鐵月台蹲下時，從袋子裡拿出寶特瓶丟擲，製造聲響，同時標記「高鐵沒煙霧彈」、「搞笑視頻」、「生活Vlog」等，許多網友紛紛回應，「黃媽媽知道你們老闆拍影片消費災難嗎」、在這種時刻出現這種影片，就是在踐踏一般人，覺得大部分人都是好欺負的」、「社會發生重大傷亡時不要拿這種事件來模仿，無知當有趣」。

對此，黃媽媽私房雞肉今日公開致歉，強調影片人物不是老闆、品牌負責人，過去曾因應行銷企劃需求，於官方產品介紹影片中「飾演」老闆，僅為影片腳本與人設；爭議影片由員工於其私人抖音帳號自行拍攝並上傳，非公司官方帳號發布；對於影片不當內容，針對暴力事件的模仿、戲謔或玩笑，皆踩踏了道德底線，公司不做任何辯解，唯有深切反省。

黃媽媽私房雞肉陳姓負責人在Threads說明，該員工今年9月10日起任職於該公司，並於昨（20）日下午立即解雇，「對於這次造成不良影片事件，我們公司未能在第一時間制止，感到很遺憾」，員工休假返鄉時，在公共運輸站拍攝網路影片，公司難以察覺；老闆指出，員工曾在拍攝宣傳影片時，使用馬賽克、客串老闆2分鐘，並非真的是老闆，「我在此跟社會大眾說，對不起，與受害者及家屬致上最高的歉意，無論他是發自於無厘頭模仿，或者是喝酒過量，都不能夠做出這樣的行為」。

