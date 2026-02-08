員工拿含丁烷成分潤滑油噴碎紙機 下秒「轟」一聲爆炸

臺中市政府消防局近日舉出一個案例，有員工認為碎紙機不順，運作約30分鐘後，竟拿起含有丁烷成分的潤滑油朝碎紙機刀頭噴灑，當下「轟」一聲爆炸了，所幸該意外無釀人員傷亡。

碎紙機爆炸意外。（圖／翻攝自臺中市政府消防局臉書粉專）

許多公司行號都有碎紙機，然而操作不慎恐引起爆炸！臺中市政府消防局在臉書粉專發文表示，「近期一間辦公室發生火災。案發當時，碎紙機已連續運作約30分鐘，員工因覺得碎紙不順，便拿起一罐含有丁烷成分的潤滑油朝碎紙機刀頭噴灑。沒想到噴完後一插電啟動，隨即發生『轟』一聲氣爆，碎紙箱內的紙屑瞬間起火燃燒。所幸員工反應迅速，立即使用手提式乾粉滅火器撲滅火源，才未釀成大禍。」

廣告 廣告

臺中市政府消防局提醒，碎紙機內部馬達在運轉過程中會產生微小火花。由於丁烷為易燃性氣體，蓄積在碎紙機週圍，遇馬達作動火花，引發氣爆及火災。許多碎紙機機外殼皆有標示「嚴禁可燃性噴劑」警告語，但使用者往往容易忽略。

臺中市政府消防局也列出4個碎紙機使用安全要點：

1. 碎紙機嚴禁噴灑含有丁烷、丙烷等易燃性氣體之潤滑油或清潔劑。

2. 正確選用專用潤滑工具，如需保養碎紙機刀頭，應選用碎紙機專用的「潤滑油片」或「非易燃性壓力潤滑油」。

3. 碎紙機應避免長時間連續使用（建議參考說明書之額定工作時間），以防止馬達過熱。

4. 應定期清理碎紙桶內堆積之廢紙，避免機器發生故障卡紙時，產生之高溫或火花引燃易燃的紙屑碎堆。

延伸閱讀

新店鐵皮屋深夜大火！「全面燃燒」陷火海 消防急灌救

影/情侶檔租套房當毒窟 警攻堅逮人音箱內找到軍火

影/新北永和車輛攔檢不停 警開槍壓制逮3人查獲毒品