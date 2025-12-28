員工掛犯錯牌 新北捷運挨轟

新北捷運公司近日遭爆疑似發生職場霸凌事件，有員工因業務疏失，被主管要求在胸前配戴寫有犯錯原因的說明牌，並拍照張貼於工作群組供同仁觀看。對此，新北捷運公司表示，對職場不當侵害採取零容忍立場，已主動立案並啟動調查。新北市勞檢處也證實接獲陳情，將持續追蹤並再度派員檢查。

民進黨議員鄭宇恩指出，接獲捷運公司內部員工爆料，事件發生於淡海輕軌車輛課，1名新進同仁未能在指定時間內於通訊群組張貼工作資訊，竟遭車輛課尤姓襄理要求在胸前掛上寫有「人力沒有PO」等字樣的犯錯說明牌，並拍照上傳群組，讓全體同仁觀看，形同羞辱式管理。

從曝光的對話截圖可見，主管在群組內指示「牌子掛好拍照上傳」、「說明不去借的理由」，隨後即出現員工配戴卡通造型吊牌、手寫犯錯內容的照片。鄭宇恩批評，這種公開貼標籤的作法已對員工人格與尊嚴造成傷害，長期恐影響員工身心健康，甚至波及捷運營運與行車安全。

鄭也指出，新北捷運過去曾有員工反映薪資與津貼明細遲發、工時與薪津仍以Excel人工計算等問題；另有司機員陳情，加班難以申請、巡檢時間不足、休息空檔有限，過勞風險升高，已非單一勞權事件。

新北捷運公司發聲明澄清，薪資制度採「預發制」，無遲發情形，差勤管理已導入自動化系統，司機員實際駕駛工時均依法控管。另針對霸凌指控，雖尚未接獲正式內部申訴，仍已主動啟動獨立調查，若查證屬實將依規嚴懲。

勞檢處表示，先前6月檢查未發現違反《勞動基準法》情事，將再次派員稽查，若公司未依計畫調查改善，可依《職業安全衛生法》及《勞動基準法》裁罰。