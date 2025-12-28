員工掛「犯錯牌」拍照傳群組 新北捷運傳霸凌遭轟管理失能

新北捷運員工遭掛牌公審，鄭宇恩轟宛如洗門風，公司強調零容忍已立案。 圖：鄭宇恩辦公室／提供

[Newtalk新聞] 胸前掛著手寫「人力沒有PO」的犯錯說明牌，還被要求拍照上傳工作群組公開示眾，這竟是新北捷運公司內部的管理手段？民進黨議員鄭宇恩接獲爆料，揭露這起猶如古代「洗門風」的職場霸凌案，痛批主管公然羞辱員工。對此新北捷運強調對霸凌零容忍，雖未獲申訴但已主動立案調查。

這起爭議發生在淡海輕軌車輛課，起因竟只是新進員工未在指定時間於群組張貼資訊，就遭襄理要求掛上寫著「人力沒有PO」的吊牌，並拍照上傳群組讓所有同事觀看。鄭宇恩怒轟，這種貼標籤的行為根本不是教育訓練，而是赤裸裸的人格毀滅與職場霸凌，顯示新北捷運從上到下嚴重缺乏勞權觀念，勞工局必須介入徹查。

除了羞辱式管理，公司內部制度也遭詬病。鄭宇恩指出，新北捷運身為資本額30億元的大型企業，薪資與工時計算竟還停留在Excel人工製表階段，導致津貼明細與薪資單頻頻遲發。更有司機員反映，每日表定8小時班表卻得跑6趟車，休息時間被壓縮，甚至連車輛巡檢都來不及做就得發車；若因公務延後打卡，主管還拒絕核准加班費，讓基層員工深陷過勞風險。

針對連串荒腔走板的管理亂象，鄭宇恩要求新北捷運立即停止羞辱式管理，總經理應負起責任向全體員工道歉。她也呼籲市府發揮監督職責，督促新北捷運儘速將工時與薪資制度系統化，並建立透明的申訴機制，別讓壓迫取代制度，才能真正保障第一線員工權益與行車安全。

面對指控，新北捷運回應，對於職場不當侵害採取「零容忍」態度，雖然目前內部未接獲正式申訴，但已主動啟動獨立調查，若查證屬實將嚴懲。至於薪資爭議，新北捷運澄清，公司採取月初「預發制」，薪水只會早到不會遲發；且差勤管理已導入自動化系統，司機員駕駛時間均符合《勞動基準法》規範，有充足休息時間，駁斥血汗指控。

