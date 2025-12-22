員工控訴職場霸凌 高市客委會：已依規定受理調查中

高市府客委會美濃客文館楊姓女員工到市議會向媒體投訴職場霸凌（記者程啟峰攝）

高市府客委會美濃客文館楊姓女員工今到市議會向媒體投訴，她2月中旬調任至美濃客文館以來，由於工作期間長期遭受主管不當對待與高壓致身心嚴重受創，已就醫接受精神科治療中，幾經向上反映未獲重視，提出職場霸凌申訴也被上面壓下，投訴無門只好投訴媒體。高市府客委會則說，本案已依規定受理調查中。

楊員考取公務員，因楊父心臟病需人照顧今年2月請調至美濃客文館好就近照顧父親。楊員調到新單位後發現單位人少事多，直屬主管常以高聲斥責及不友善口氣對待下屬，造成心理創傷及恐懼。近期因有同仁請產假，工作負荷雪上加霜，一人要做三人的工作，加上承辦單位的工程業務及辦公室搬遷工作壓力更大。主管不體諒，不友善態度還變本加厲。

楊員哽咽哭訴因長期精神壓力過大,出現失眠、焦慮、哭泣等情況,已就醫接受精神科治療，每天需靠服藥度日反映問題未獲重視，她8月向客委會主委楊瑞霞反映,楊僅回覆「會教他」。9月於館務會議中,反映工作負荷過重,主秘卻指責她「自我設限」,並稱「辦工程很簡單」,顯示上級對基層實際狀況並未瞭解。

她表示，小主管平時以高聲斥責及不友善口氣對待下屬,並多次於公文討論中無故提高音量。例如“他查證公文無誤後,仍大聲吼「那就好了啊!」”,造成她心理創傷及恐懼。

她進一步指出，她多次為了趕工作清晨5:30就進辦公室做到晚上，因工作時程壓縮,責任與壓力接踵而至,造成她情緒崩潰甚至有輕生念頭。工作環境惡劣,影響公務運作與個人身心健康,加上與主管難以溝通，令她對客委會失望透了，不再信任他們，不得不投訴媒體主持公道 。

楊瑞霞對此表示，接獲本案後，她及主祕一直有在關心及處理，該做的都有做，但這些作為可能與楊員個人的感受有落差；而楊員近期提出職場霸凌申訴，全案也由人事部門受理並依相關規定處置中，還須一段時間才有結果，她及相關主管不可能將本案壓下來。楊員目前仍在職，只是10月起請病假迄今。