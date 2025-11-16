員工控霸凌「個資反被寄回公司」 台南3公務員過失洩密緩起訴

南部中心／陳家祥、劉尹淳 高雄市報導高雄一名陳姓女子，想賣一條4.15錢的黃金手鍊，市值大約6萬2千多元，和買家約去銀樓秤重，秤重完對方還好心幫忙收拾，但這時，早就把金鍊偷藏進口袋，假裝要去超商領錢付現，逃離現場，等到陳女發現，對方一直沒回來，打開包裝盒才發現，黃金手鍊早就不翼而飛。警方獲報，已鎖定特定犯嫌，全力查緝到案。高雄有女子，和買家約面交一條4.15錢的金鍊，驗貨時不僅被對方偷走，對方還假意要去超商領錢，帶著金鍊落跑。（圖／民視新聞）身穿黑色外套的男子，來到銀樓，準備把驗貨完的黃金手鍊，放回包裝袋，再裝進盒裡，還給賣家，但男子疑似趁著閒聊，把金鍊握在小拇指裡，再伸進右邊口袋，把金鍊偷天換日摸走。金飾遭竊被害人陳小姐表示，檢查金鍊途中，他一直有意無意跟我閒聊，跟櫃台人員閒聊，手就很忙嘛，在幫我收東西，然後我事後看監視器的時候，他的金飾已經攢在這裡了。被偷走的黃金手鍊，重量約4.15錢，市值約6萬2千多元。（圖／被害者陳小姐提供）地點發生在高雄鳳山區，被偷走的黃金手鍊，重量約4.15錢，市值約6萬2千多元，陳小姐說，當時在網路社團，男子表明以6萬4千元收購，兩人先在銀樓驗貨，確認重量和市值，後續約在附近超商給錢交貨，卻遲遲不見男子蹤影。金飾遭竊被害人陳小姐表示，就當我到定點的時候，我拆開來看，我原本想說幫他包裝的美美的，結果全部都沒有了，之後我就是打電話，他其實都有接，打三通，掛掉電話再打，他就說已經快到了，然後就封鎖我了。陳小姐說，自己時常在黃金社團和網友約面交，和這名男子，是第一次交易，因為黃金買賣，自己賣和銀樓收購，一錢價差1、2千元，相信人性本善，沒想過會遇上竊賊，還疑似是慣犯。銀樓業者表示，那對男女離開差不多半個鐘頭，警察先生來說這個買賣沒有交錢，好像被騙了。高雄市警察局鳳山分局新甲所副所長周昱霆表示，警方調閱監視器展開追查，已鎖定特定犯嫌，將持續進行查緝到案。金價近期重返萬六大關，疑似讓竊賊認為有機可圖，假裝黃金買賣，卻下手偷竊金鍊，警方獲報後，立刻調閱監視器，已鎖定特定犯嫌，要全力追緝。原文出處：高雄女賣金鍊約秤重! 買家幫收拾"偷塞口袋" 騙領錢逃逸 更多民視新聞報導TWICE開唱！高雄點藍燈「全城應援」 陳其邁賣關子：處處有驚喜投資失利大膽竊神明! 2賊偷媽祖價值逾2千萬珠寶遭逮不到30秒! 高雄男偷價值50萬金項鍊 才跑150公尺就遭逮

