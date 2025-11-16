員工旅遊恆春吃合菜9人嘔吐腹瀉 疑食物中毒 衛生局採檢送驗
台南某公司員工180人前往恆春半島旅遊，昨天中午在恆春鎮一間餐廳吃合菜，點了花鯧米粉湯、招牌河豚皮、薑醋白蝦、椒鹽紅糟鰻等餐點，下午9人陸續嘔吐、腹瀉，當晚就診，醫院通報疑似食品中毒案，屏東衛生局今天前往餐廳採集檢體釐清，9人均已出院，回飯店休息。
屏東縣衛生局發布新聞說明，今天派員前往餐廳稽查，現場作業場所抽油煙機不潔部分已改善，其餘均符合食品良好衛生規範準則規定。另外，採集環境檢體6件及食餘檢體1件送驗，後續將依檢驗及疫調結果綜判是否確屬食品中毒案件。
衛生局說，目前累計9人通報身體不適，未再接獲醫院通報新增個案，9人也已離院返回飯店休息。
衛生局提醒民眾，不論外食或自行烹煮，都需特別注意餐飲場所衛生狀況，並謹守要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要徹底加熱原則，以預防食品中毒事件發生。
