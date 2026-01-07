員工旅遊推薦！登峰旅行社POA Travel：客製化團體行程，打造安全難忘的行程體驗

圖：國際扶輪 3481 地區，赴阿布達比參與亞太研習盛會。(圖/登峰旅遊提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

在後疫情時代，企業恢復舉辦員工旅遊、獎勵旅遊及各式商務考察的需求日益旺盛。如何找到一家能夠深度理解企業文化、預算考量，並能高效執行、確保品質與安全的旅行社，成為許多福委會、人力資源與採購部門的重要課題。若您正在網路上搜尋「員工旅遊推薦旅行社」，那麼深耕企業團體旅遊市場二十餘年的「登峰旅遊（POA Travel）」，絕對是值得信賴的專業首選。

自2004年4月成立以來，登峰旅遊便以「POA」—— Plan（規劃）、Organize（組織）、Action（執行）為核心精神，專注於企業端的旅遊服務。創立初期，即以服務高標準、高規格的外商藥廠年度POA會議及醫學會議團體起家，累積了深厚的專案管理與細緻服務經驗。如今，業務已廣泛拓展至各行各業，成為許多知名企業長期合作的夥伴。

廣告 廣告

圖：北越下龍灣河內高爾夫球團 7 天 3 場。(圖/登峰旅遊提供)

核心服務：全方位企業旅遊解決方案

登峰旅遊的核心服務完全圍繞企業需求設計，提供真正的一站式解決方案：

一. 專業會議與展覽規劃：從國內外會議場地預訂、展覽參訪到專業考察團的規劃執行，提供一條龍服務。

二. 特色團體旅遊設計：專精於獎勵旅遊、員工旅遊及各式特殊主題團體（如高爾夫球團、九州房地產考察團）的規劃與執行，擅長打造深化團隊凝聚力的難忘旅程。

三. 高效商務差旅管理：提供國際機票、飯店、交通預訂，以及護照簽證、保險代辦等差旅服務，簡化企業出差管理流程。

差異化優勢：客製、安全、靈活、可靠

在競爭激烈的旅遊市場中，登峰旅遊脫穎而出的關鍵在於其無法被輕易複製的服務深度與彈性。

深度客製化：不僅是執行旅遊專案，更是偕同客戶「開發創造」個性化行程的夥伴。團隊會深入瞭解企業的預算、目的（獎勵、團隊建設、知識性參訪）與員工屬性，量身打造最適合的方案。

安全與品質至上：源自服務醫療產業的嚴謹基因，將行程的「安全性」與「品質穩定度」視為絕對優先。從交通安排、餐食選擇到活動設計，皆以最高安全標準進行把關，讓企業客戶安心無虞。

極致靈活與快速反應：「反應快速、十分靈活、充滿彈性、很好配合」是眾多客戶給予的評價。無論是臨時的行程調整、預算變動或特殊需求，專業團隊都能即時應變，確保活動順利推進。

圖：國內醫學會議。(圖/登峰旅遊提供)

鎖定客群與信賴見證

登峰旅遊主要服務客群包括：各大公司行號、工商學協會、藥廠、科技車廠、企業福委會、採購部門及高階商務人士。多年來，憑藉著對企業需求的精準掌握與卓越的執行力，建立了堅實的口碑，成為許多企業指定合作的員工旅遊推薦旅行社。

對於正在規劃下半年或年度旅遊活動的企業而言，選擇一個經驗豐富、以安全與客製化服務見長的夥伴至關重要。登峰旅遊POA Travel以其二十餘年的專業積累，正是企業實現完美團隊旅行、激勵員工士氣的最佳後盾。

登峰旅遊 POA Travel

服務專線：(02)2775-2255

公司地址：104台北市中山區復興北路60號3樓之1

官方網站：https://www.poa.com.tw/

Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/poa.com.tw

員工旅遊：https://pse.is/8hxy73

會議參訪：https://pse.is/8hxy2v

高爾夫球：https://pse.is/8hyfjz

九州房產：https://pse.is/8k669g

線上機票：https://pse.is/8hyfpl