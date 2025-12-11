員工旅遊竟成為最討厭福利榜首！Z世代拒絕「假放鬆真折磨」

根據《面試趣》及《比薪水》針對年輕世代員工進行的聯合調查，「最不喜歡的公司福利」排行榜已經出爐，結果可能顛覆許多企業主管的認知。

調查顯示，員工旅遊以壓倒性的反感度位居榜首。受訪者表示，員工旅遊需要與不一定合得來的同事朝夕相處，包括同住一間房間，還必須配合團體行程，犧牲個人休假時間。部分公司更將員工旅遊列入出席率考核項目，要求員工使用自己的休假參加，若不配合容易被貼上不合群的標籤，這樣的旅行對許多人而言根本不是放鬆，反而是另一種形式的工作。

排名第二的尾牙活動，除了無法逃脫的團隊意識壓力外，還增加了取悅老闆的負擔。許多員工認為，被要求上台表演根本是一種處罰，若缺席尾牙可能會被老闆記恨，影響日後在公司的發展。

第三名的員工聚餐同樣面臨團隊意識的束縛。若不參加公司聚餐，可能會受到主管特別關懷，產生額外的社交壓力。這些聚餐經常安排在下班時間或休假日舉辦，員工被迫參加卻無法獲得真正的休息。

零食櫃位居第四，許多公司的零食櫃並非免費供應，員工必須自掏腰包購買，或輪流負責補貨，增加額外的經濟負擔。

第五名的交換禮物活動，容易讓員工產生社交壓力。除了需要自費購買禮物外，挑選過程還必須揣測同事喜好，深怕選錯禮物影響職場人際關係。

這項調查結果反映出Z世代對於工作與生活平衡的重視，以及對於強制性社交活動的抗拒。專家分析，現代年輕員工更傾向於實質的福利，例如彈性工時、遠距工作選擇、進修補助等，而非傳統的團體活動。企業若要真正留住人才，應該重新思考福利政策的設計方向，提供更符合員工需求的福利措施。

