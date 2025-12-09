員工早到半小時竟遭解雇 法院「這理由」挺資方：開除合理
國際中心／程正邦報導
提早半小時上班成「嚴重不當行為」？女員工怒告前東家
在職場文化中，準時甚至提前幾分鐘到班，通常被視為積極、負責的表現。然而，在西班牙艾利坎特（Alicante）的一間物流公司，卻上演了一齣令人跌破眼鏡的勞資糾紛。一名22歲的女員工，因「習慣提前30至45分鐘到公司」，屢勸不聽後竟遭到解雇，讓她憤而一狀告上法庭。
這名年輕女子原本在該物流公司工作，其表定的上班時間為上午7時30分。據外媒《Ynetnews》報導及法庭紀錄，公司追蹤發現，該員工在一段時間內至少有19次紀錄顯示她大幅提早到崗。主管針對這一習慣，多次對其進行口頭及書面警告，要求她遵守規定的上班時間。
公司管理階層提出的理由是，員工過度提前到班的行為，「擾亂了團隊的工作安排」，認為她應當遵循既定的作息規範。然而，該女員工未將這些警告當一回事，仍舊持續她的「早到」習慣。
法院判決出爐：不服從指示致信任喪失 解雇符合《勞工法》
由於女員工持續無視主管指令，物流公司於今年年初援引西班牙《勞工法》第54.2條，以「員工有嚴重不當行為」為由將其開除，並且不予補償（不當行為解雇）。公司在法庭上主張，女員工屢次不服從指示與不遵守規定，已構成解雇的合法依據。
這起罕見的訴訟最終在當地的勞動法庭進行裁決。法官在審理此案後，最終支持了物流公司的解雇決定。法官的判決核心聚焦於職場紀律與服從性，而非單純的早到行為本身。
法官認為：女員工在多次收到主管明確的口頭與書面警告後，仍舊一意孤行，持續提前大幅度到崗，此行為構成了「不服從公司指令」。這種不服從的態度，已經對勞資之間的信任造成喪失。而且法官認定，該員工提前上班對工作運作並無任何必要性。基於上述理由，法官裁定公司的解雇行為符合西班牙《勞工法》規定，屬於合理終止勞動契約。
判例引發全球熱議 職場紀律與個人習慣的界線在哪？
這則新聞曝光後，立即在各大國際與本地論壇上引發了廣泛且熱烈的討論。許多網友對此判決表示震驚，直呼這是「第一次聽說有人因為上班太早而被解雇」、「遲到被罵，早到也被罵，真是兩難」、「早到10分鐘正常，30分鐘是時間太多嗎？」反映出傳統職場價值觀與公司管理規定之間的矛盾。
有評論指出，儘管員工早到似乎無害，但在嚴謹的工時管理和團隊協作的環境中，員工無視主管的明確警告，等於是在挑戰公司的管理權威與紀律。此案也提醒所有員工，職場中的「不當行為」並非僅限於遲到或偷懶，更重要的是遵守公司的合理規定與主管的指示，一旦被認定為「屢次不服從」，即使是看似正面的行為，也可能成為解雇的法律依據。
據了解，該女員工仍有權利向更高層級的勞動法院提出上訴，以爭取權益，但目前尚無她採取進一步法律行動的資訊。
