員工曝年終「6個月+普發2萬」 振興醫院：尚未決定

有網友表示振興醫院年終六個月加普發兩萬。（圖／TVBS）

隨著年底來臨，醫院年終獎金成為熱議話題，引起各界關注。一名網友分享振興醫院年終平均六個月起跳，並全院普發兩萬元，此消息經醫院員工證實，但院方表示董事會尚未做出最終決定。而新光醫院雖未確定具體數額，但至少將維持往年3至3.75個月的標準。馬偕醫院則已確定正職職員可獲1個月全薪年終獎金，包含聖誕獎金與特別獎勵金，台大醫院則依行政院規定發放1.5個月年終。

有網友表示振興醫院年終六個月加普發兩萬。（圖／TVBS）

年末將至，醫院年終獎金引發廣泛討論。一位網友在社群平台分享，他所任職的振興醫院年終平均六個月起跳，且全院每位員工都會獲得兩萬元獎金。這位網友進一步說明，振興醫院院長宣布今年醫院有盈餘，因此能夠大方發放年終。此外，醫院還將在萬豪酒店舉辦為期三天的尾牙活動，並準備了一人一整盒可麗露作為伴手禮。當記者向振興醫院員工求證時，對方確認了這項消息，並表達了喜悅之情。

廣告 廣告

有網友表示振興醫院尾牙辦在萬豪酒店。（圖／AI製圖）

有民眾認為，振興醫院能有如此優異的績效，可能與其優質的服務態度和對病人的細心照顧有關。然而，當記者向振興醫院院方查證時，院方表示董事會尚未對年終獎金做出最終決定。

至於其他醫療機構，新光醫院表示雖然尚未確定具體數額，但至少會維持往年3至3.75個月的年終水準。馬偕醫院則已確定正職職員將獲得1個月全薪年終獎金，包括聖誕獎金與特別獎勵金，這些獎金將隨12月薪資一起發放。此外，馬偕醫院的職員、春節及年終三種獎金也將併入明年1月薪資。台大醫院則依照行政院的規定，發放1.5個月的年終獎金。

馬偕醫院正職職員一個月全薪年終。（圖／TVBS）

護師工會顧問陳玉鳳建議振興醫院，若要實質留住護理人員，應該加薪並將加薪部分計入本薪，而非僅增加獎勵金，同時改善勞動條件。值得注意的是，馬偕醫院已宣布明年1月將全面調薪3.5%，這已是該院連續第三年調薪，累計總調薪幅度達10.6%。新光醫院也計劃投入1億元，明年全院加薪1800元，護理人員近3年薪資累積調幅更達25%。

從年終獎金到薪資調整，各大醫院正透過不同方式致力於留住人才，以維持醫療服務品質。

更多 TVBS 報導

北市1醫院年終6個月＋2萬現金！護理師加碼曬甜點 全網一看好羨慕

動力火車唱壓軸！上台前自爆「聲音啞掉」內幕曝 揭超夯尾牙行情

影音／辛龍痛失劉真消失5年 現身尾牙場深情演唱自創曲

北捷「年末限定」隱藏服務！網友大讚貼心：噴射祭要開始了

