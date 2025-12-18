員工曝年終6個月+2萬！ 振興醫院證實 網超羨慕：院長要長命百歲

2025年步入尾聲，不少人期待能領到年終獎金。有民眾分享，他任職的振興醫院，全院普發2萬元，外加平均6個月的年終獎金，讓不少人直呼羨慕。對此，院方也回應證實此事。

網友發文曝自家公司年終狀況，讓大家好羨慕。圖／台視新聞

近期有網友發文指出，自己在振興醫院任職，醫院今年大手筆，全院普發2萬元，平均年終獎金高達六個月，尾牙更辦在五星飯店，伴手禮則是精美甜點。貼文曝光，讓一票網友好羨慕，直呼別人家的醫院總是不會讓我失望，還有人說這院長要長命百歲，因為人太好了。

實際詢問院方，振興醫院表示，目前董事會尚未決定金額，但也證實確實有普發2萬現金，前年、去年也都發放6個月年終獎金，且預計明年全體員工加薪5%。

振興醫院證實有普發2萬現金，前年、去年也都發放6個月年終獎金。圖／台視新聞

其它醫院方面，新光醫院，預計發放3到3.75個月的年終獎金；馬偕醫院則是針對正職職員將發1個月的全薪年終獎金，各院區發放總額約13億元；長庚醫院，則說因為過年比較晚，目前尚未公布年終獎金金額。

其他醫院年終發放狀況。圖／台視新聞

台灣醫務管理學會理事長洪子仁分析，年終獎金發放，反映的是醫院這一年經營成果與對人才的重視程度，在近年醫護缺工情況下，盼能透過獎金留住人才；台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳也表示，「不見得是每一個人，都可以拿到六個月，實質要留任我們護理人員，就是你要加薪加在本薪，不要加在獎勵金。」

台北／劉芝宇、林益新 責任編輯／陳俊宇

