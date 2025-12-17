員工最討厭的公司福利？「名單出爐」網直呼：一律折現就好

除了薪資之外，員工福利也是求職者在意的要素之一，不過每個人想法、需求不同，喜歡的員工福利也不一樣，近來「員工最不喜歡的公司福利排行榜」調查出爐，也掀起大票網友討論。

平台面試趣在論壇Threads發文，分享「員工最不喜歡的公司福利排行榜」，其中員工旅游奪得冠軍，員工聚餐排名第二，尾牙位居第三，第四和第五分別是零食櫃、交換禮物，這份榜單曝光後，很快便引發熱議。

不少網友忍不住直呼「以前最討厭公司尾牙了，連續2家公司都是要求員工要表演，表演的服裝、道具、化妝都是自費，午休及下班還要跟同組的同事排練起碼1個月， 尾牙當天也不能好好坐下來吃」

「前公司老闆會帶自己家裡過期的零食來放在零食櫃」、「員工旅遊還要扣特休，還要跟不熟的人一起玩有夠累」、「最討厭交換禮物，好也嫌、壞也嫌，總會有人說風涼話」、「員工旅遊跟員工聚餐真的不必了，如果遇到好同事平常也會一起約出去，如果遇到不喜歡的同事去旅遊跟聚餐都超煎熬的，感覺比加班更累」。

也有另一派網友分享不同看法「我們公司員工旅遊可以帶親友，員工全額補助，我覺得很好欸」、「零食櫃超讚的好嗎」、「怎會，零食櫃我最愛了，前公司的零食櫃還在我座位正後方，愛吃多少沒限制的啦」

有網友則補充，直接折現更加分「現在員工比較愛住宿補助，自由度高、不被行程綁住，很多福委會也改這樣，員工滿意度直接提升」、「全部都給現金，會愛死公司」、「所有福利一律折現就好！」、「全部換成現金就榮獲幸福企業」。

撰稿：吳怡萱






