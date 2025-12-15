員工爆料館長涉性騷、霸凌！新北勞工局「接獲申訴」調查中

館長陳之漢日前遭員工指控性騷、霸凌，如今新北市勞工局已收到申訴，案件正在調查當中。翻攝YouTube頻道「館長惡名昭彰」



網紅館長陳之漢日前遭三名元老級員工毀滅式爆料，指控館長要求員工拍私密照給他和老婆助興、傳送性愛片和錄音檔給員工等情事，不過館長全面否認，反批對方刻意抹黑。如今新北市勞工局證實，當事人已在12月3日提出申訴，目前案件正在調查當中。

館長上月遭昔日元老級員工「大師兄」李慶元、特助小瑋、總監吳明鑒聯合爆料，揭露館長介入他人感情搶走館嫂，還因「那方面」不行，要求小瑋傳私密照給館長助興，甚至2度要求小瑋與館嫂嘿咻，導致小瑋飽受精神壓力，因此離職並求助身心科；一年後回鍋又遭館長言語羞辱，忍無可忍下決定站出來討公道。

館長則表示，當時老婆不跟他「那個」，「我講很久之前，那都2014的事，我就說Ｘ老婆拍影片，我是跟他開玩笑的，這是一種情趣，也沒有真的強迫小瑋做什麼事。」

館長還指控，對方情勒、恐嚇自己多年，3名出面爆料的員工不知道從公司拿走幾千萬元，車也都是公司出錢租賃的車輛，怒嗆爆料者「現在離開公司，直接開除掉，大家來打官司法院見」。

如今新北市勞工局指出，當事人已於12月3日提出申訴，目前正在調查中，若有違法情事，將提送「新北市政府就業歧視評議及性別平等工作會」審議決定。

依據《性別平等工作法施行細則》第4條之2修正草案，性騷擾事件被申訴人「最高負責人」包含「實際負責人」，若被害人遭實際負責人性騷擾，可直接向地方主管機關申訴，由公權力介入調查。如經地方主管機關認定有性騷擾情事，可處新台幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰，以保障受雇者及求職者權益。

