員工犯錯就要「掛狗牌示眾」！新北捷運爆職場霸凌 公司回應將依法嚴查

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

新北捷運公司近日遭揭露疑似職場霸凌事件。民進黨新北市議員鄭宇恩今（28）日指出，有淡海輕軌車輛課員工因作業疏失，遭主管要求配戴標示犯錯原因的牌子並拍照上傳工作群組，形同公開羞辱。對此，新北捷運回應已主動啟動調查，強調若查有管理失當或霸凌行為，將依規定嚴懲。

員工只要發生業務疏失，便被要求在胸前配戴寫有犯錯內容的說明牌，並由主管拍照後張貼至工作群組，讓同仁集體觀看，造成當事人極大心理壓力。（圖／鄭宇恩議員提供）

鄭宇恩今日發布新聞稿表示，她接獲民眾爆料消息，新北捷運內部出現不當管理情形。據指出，員工只要發生業務疏失，便被要求在胸前配戴寫有犯錯內容的說明牌，例如「人力沒有PO」，並由主管拍照後張貼至工作群組，讓同仁集體觀看，造成當事人極大心理壓力。

鄭宇恩批評，這類作法並非教育或管理，而是以公開羞辱方式貼標籤，已構成嚴重職場霸凌，「不是管理、不是教育，而是赤裸裸的霸凌與人格毀滅」，也顯示公司自上而下對勞動權益與職業安全缺乏基本認知。她並指出，過去也曾有員工反映津貼明細、薪資單發放不夠即時等問題。

除羞辱式管理外，鄭宇恩也轉述司機員的投訴，指出部分主管在下班時間已到的情況下，仍不允許申請加班，導致駕駛人員必須在休息不足的狀態下，倉促完成必要的車輛巡檢後立即上線執勤。她直言，這不只是單純的勞資權益糾紛，而是攸關大眾運輸安全的警訊，若長期忽視，恐提高過勞與營運風險。

針對相關指控，新北捷運公司發出聲明表示，目前內部尚未接獲正式申訴，但已主動立案，並啟動獨立調查機制，將秉持「毋枉毋縱」原則釐清事實真相，若確認有管理失當或霸凌情事，將依相關規定從嚴處置。

新北捷運也指出，部分鄭宇恩所接獲的消息與實際情況有所出入。公司說明，薪資制度採「預發制」，於月初即發放薪資，並無遲發問題；至於司機員工時，均嚴格控管於法定範圍內，以確保足夠休息時間與行車安全。

新北捷運強調，未經完整查證的匿名指控若遭過度渲染，不僅無助於勞資關係改善，亦可能打擊第一線員工士氣。公司表示，將持續檢視內部管理流程，以實際行動展現改革決心，並以安全、穩定的營運成果回應社會關切，期盼外界可以給予公司更客觀、理性的評價。

