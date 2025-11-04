員工用「國語」講草仔粿、粉粿 一沐日遭出征掀論戰

販售草仔粿、粉粿飲品的手搖飲品牌一沐日日前被捲入粿粿婚變話題，網友點名可以藉此行銷。（圖／東森新聞）





販售草仔粿、粉粿飲品的手搖飲品牌一沐日日前被捲入粿粿婚變話題，網友點名可以藉此行銷。一沐日表態，不想特別製作話題，被網友讚爆，不過卻又因為店員沒有用台語來唸草仔粿跟粉粿飲，再度引起話題。

有顧客表示，聽到店員把草仔粿，用國語唸「ㄘㄠˇㄗㄞˇㄍㄨㄛˇ」，粉粿也唸成「ㄈㄣˇㄍㄨㄛˇ」，明明菜單上附有台羅馬字拼音，客人點餐講台語，店員重述的時候還是唸國語，員工教育訓練的時候，沒有強調一下嗎。

貼文掀起兩面論戰，有人說並不是每位店員都會說台語，為了避免講不標準，講國語又有什麼不對，也有人說沒有硬性規定，為何要這麼刁難。對此，業者回應，無論是國文發音或者是台語發音都能接受，就像菜單上也有英文品名，只要能聽懂就好，建議我們也收到了，會多鼓勵夥伴以台灣味的方式來說飲品，但是不會強迫。