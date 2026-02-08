員工與企業雙贏 日本各行各業服裝規範趨於寬鬆

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本社會對外表要求極高，尤其是白領及服務業，有一套無形的穿著規範。不過，《每日新聞》8日報導，日本各行各業的企業正逐步放寬服裝要求，包括公共運輸產業，員工普遍認為此舉對工作積極性產生正面影響。

據報導，2024年4月，經營東京板橋區「夢之園若葉養生院」的埼玉縣社會福利法人Happy Net大幅放寬員工的服裝要求，尤其是在髮色和髮型方面。此舉旨在打造一個男女員工都適用、統一服裝規範的多元化工作場所。

62歲的管理規劃團隊成員朝倉珠美(音譯)解釋道，放寬的主要原因是促進員工招聘，因為護理業正面臨嚴重的勞動力短缺，除非公司能夠最大限度地降低員工流動率，並打造一個對求職者有吸引力的工作環境，否則將面臨營運中斷的風險。

放寬服裝規定已初見成效。一位員工表示，她因為可以自由選擇髮色而決定留下來；至少有一位求職者在面試中表示，他們選擇這家公司正是因為寬鬆的著裝規定。Happy Net也收到來自同業其他公司的諮詢。染了一頭粉紅色頭髮的護理人員金石由奈(音譯)表示，「在一個能夠尊重我個性的地方工作，讓我更有動力，且養老院住戶也認同她的髮色好看。

就連以嚴格著稱的公共運輸產業也正在經歷類似的變革。東京地鐵公司於2025年5月大幅修改車站人員和列車人員的服裝規定。此次修訂的起因是員工希望在炎熱的夏季穿著更舒適的制服，以及對多元化、公平性和包容性的承諾。

此前，男性員工被禁止染髮，必須保持「自然髮色」，並且全年佩戴領帶，運動鞋也被禁止。如今，放寬後的規定適用於所有性別，領帶不再強制佩戴，深色運動鞋也獲得允許。髮型方面，現在還可以留長髮，但必須綁起來。髮色方面，採用日本染髮協會的12級標準(4級至15級)，允許染髮至11級。

29歲的車站人員小林大輔(音譯)留著淺棕色頭髮，穿著運動鞋，不繫領帶上班，「現在更容易平衡個人風格和工作了，我想會有更多人想加入」。雖然目前還沒有收到顧客的回饋，但朋友都很羨慕他可以染髮。

總部位於埼玉縣的藥妝業者富士藥業株式會社同樣修改員工規章制度，使其「不分性別、公平公正」。該公司解釋，此舉旨在包容包括性少數族群在內的各種不同特質。

自2025年7月起，原則上不再限制員工的髮色和髮型。指甲油的限制(先前僅限於透明色)也被取消，允許進行美甲；耳環佩戴數量的限制(先前僅限一副)也已解除。員工現在可以留鬍鬚，並在職業規範範圍內化妝和佩戴飾品。不過，藥劑師等特定職位，仍會有例外情況。

埼玉縣一家商店的24歲保健顧問表示，「顧客誇我的指甲好看，我非常開心。保持雙手美觀也提升我的工作動力」。

採取這些寬鬆規定的組織和公司都認為，尊重個人獨特性能為組織增添價值。《每日新聞》也提到，走訪這些工作場所時，會發現員工能夠真正發揮自身潛力，這凸顯一項對員工和雇主都有益的雙贏舉措，或許也解釋這種做法為何能在各行各業廣泛獲得採納。

