員工與監管人員爆衝突遭盯上 中國政府擴大對拼多多調查行動

《彭博新聞》引述知情人士消息指出，在拼多多(PDD Holdings)員工上個月與監管人員發生肢體衝突後，中國監管單位已派出超過百名調查人員進駐該公司上海總部，並展開跨部門的大規模現場稽查，調查範圍涵蓋虛假發貨、稅務等多項涉嫌違規行為。消息傳出後，拼多多股價連日走跌，投資人信心明顯受挫。

不願具名的多位知情人士表示，由包括國家市場監督管理總局(SAMR)和國家稅務總局(STA)在內的多個監管機構組成的專案調查組，已對拼多多展開大規模的現場檢查。

知情人士稱，調查行動源自於上月拼多多員工與市場監管總局檢查人員之間發生的拳腳衝突，擴大調查行動的內容涵蓋從虛假交易到稅務問題等一系列涉嫌違規行為。

政府調查行動已衝擊拼多多營運

財新網去年12月16日曾引述接近拼多多人士稱，打架事件發生在12月3日，市場監管總局接獲拼多多虛假發貨舉報後，到公司上海總部調查。過程中，拼多多數名員工與執法人員「產生肢體衝突」。

監管力道的升高，已對拼多多營運造成實質影響。知情人士表示，為因應後續檢查與詢問，公司在農曆年前的行銷活動已明顯放緩，部分正在推進的專案也被迫延後。市場方面，拼多多股價已連續六個交易日下跌，自1月8日以來累計跌幅超過12%。

此時正值拼多多營運壓力加劇之際。該公司去年11月曾對外示警，在中國電商市場競爭日趨激烈的情況下，隨著阿里巴巴與京東加強攻勢，整體成長動能已有放緩跡象。

截至目前，拼多多、國家市場監督管理總局及國家稅務總局，均未回應媒體置評請求。

拼多多近年快速崛起，從一家由創投支持、風格強悍的「草根電商」，躍升為中國主要電商平台之一，市值一度超越阿里巴巴。國際市場上，拼多多旗下跨境電商平台Temu也在美國與歐洲市場與 Shein 展開激烈競爭。

在歐美快速崛起引發各國關注

外界特別關注市場監管總局此次介入行動，中國市場監管機構曾於2020年對阿里巴巴展開反壟斷調查，因而引發中國科技產業全面監管緊縮。拼多多在阿里遭整頓後加速成長，如今又因Temu全球擴張而聲勢大漲，也被認為更容易引發國內外監管機構關注。

拼多多過去在科技業整頓時，曾公開承諾將為中國國家主席習近平提出的「共同富裕」政策目標作出貢獻，因而並未受到嚴厲打擊。

另一方面，中國近期持續加強對網路平台的監管。稅務部門去年首次要求大型電商繳交銷售數據，被視為打擊逃漏稅的罕見措施；近期上路的新規也禁止平台強迫商家參與促銷活動。此外，監管單位近來亦對攜程集團(Trip.com Group)展開調查，顯示監管高壓態勢仍在延續。