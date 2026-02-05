員工術後慘跛腳！高雄博田醫院遭爆廠商代刀 院長喊冤「這不違法」：全台很多醫院都這樣

高雄博田國際醫院近日遭爆「廠商代刀」，對此，院長謝榮豪反駁，強調是「家族鬥爭」導致的惡意抹黑，並澄清廠商進入手術室「並未犯法」。圖／翻攝自博田國際醫院官網、pixabay

先前台中榮總爆出無照廠商進手術室執刀，全案遭移送法辦，未料，廠商代刀情況還不只一樁！高雄知名醫療機構「博田國際醫院」近日遭知情人士爆料，指控院長謝榮豪不僅疑似讓醫材廠商進入手術室「代刀」，更利用精湛話術推銷昂貴自費醫材，導致手術重做率高，甚至有員工術後致殘。針對各項指控，院長謝榮豪強烈否認，強調是「家族鬥爭」導致的惡意抹黑，並澄清廠商進入手術室「並未犯法」。

高薪院長疑讓「廠商代刀」 炫富行徑引熱議

博田醫院自2020年成立以來，積極轉型高階醫療，曾邀請百萬網紅莫彩曦拍片宣傳。然而，據《上報》報導，離職員工指控，謝榮豪上任後爭議不斷，包括：

疑似廠商代刀

內部人士爆料，自2023年起多次目睹廠商在開刀房內代為操刀，模式被指與近期台中有醫院爆發的代刀案高度相似。

醫術與話術爭議

爆料者稱，謝榮豪推銷脊椎手術往往50、60萬元起跳，若術後患者持續疼痛，便以「拿重物」、「未復健」等理由推託，導致患者需進行多次手術。更有院內員工指控術後變跛腳，卻因職位階層只能隱忍。

高調炫富作風

傳出謝榮豪常對基層醫師炫耀財富，稱自己擁有數百張台積電股票，行醫只是「做興趣」，並將座駕從國產車更換為保時捷，行徑引發院內議論。

廣告 廣告

博田國際醫院謝榮豪專精於脊椎內視鏡手術，不少病患慕名而來。圖／翻攝自博田國際醫院官網

院長澄清：全程親力親為 廠商刷手協助屬「業界常態」

面對排山倒海的指控，謝榮豪親自出面澄清，他強調，脊椎手術最難的神經減壓與骨刺清除皆由他親自操作，讓廠商靠近手術台，僅是協助擺放螺帽、橫桿等器材，「釘子打好後，請人幫忙遞器械，最後我會親自確認鎖緊並關傷口。」

他進一步表示，中小型醫院護理人力有限，換人工關節等粗重器械需廠商協助抬腳或管理尺寸繁雜的零件，「全台灣很多醫院都是這樣運作」，且廠商皆有登記並符合無菌流程，「這並不犯法」。

謝榮豪直言，這是特定人士為了家族利益進行的鬥爭，並指控有人曾潛入手術室偷錄影，已違反病人隱私。他強調對自己的醫術非常有信心，手術紀錄均為正式法律文件，可證明絕無代刀。

謝榮豪身兼「台灣脊椎微創內視鏡」協會理事長 爆料者憂：結構性問題

由於謝榮豪同時擔任「台灣脊椎微創內視鏡」協會理事長，爆料者憂心這類「醫材廠商介入手術」的行為可能並非個案，而是結構性的潛規則。目前謝榮豪每月排刀量約20多台，3年下來受影響人數及層面仍待釐清。高雄市衛生局是否會介入調查廠商進入手術室的「協助界線」，以及是否存在違反《醫師法》之情事，將成為後續關注焦點。



回到原文

更多鏡報報導

驚悚！6歲女童腦袋被「啃」出20個洞 兇手竟是老家這東西

去日本UNIQLO小心！衣服口袋藏「這東西」 結帳秒變冤大頭幫小偷買單

他年終10萬爽歪！老鳥一看就懂 揭「老闆套路」狂勸退：快逃吧、不羨慕

獨家／每到夏天我要去海邊...機師樂團主唱驚傳家暴 狂毆親妹濺血遭判刑