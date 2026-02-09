員工親哥過世請無薪假奔喪遭開除 法院判公司賠償：違反人情常理

（示意圖／Pexels）

大陸北京一名喬姓男子任職於一間養老中心擔任廚師，因親哥哥病危過世請無薪假奔喪，卻遭公司以擅自離崗為由開除。喬男只能提出告訴維權，案件經勞動仲裁後進入司法程序，北京市第三中級人民法院最終判定，雇主解除勞動契約違法，須支付賠償金人民幣7千多元（約新台幣3.2萬元）。

根據陸媒《光明網》報導，判決指出，喬男於2023年4月8日進入某養老中心擔任廚師。同年8月19日，喬男因親哥哥病危，他透過微信向後廚經理申請15天假期，但對方表示無法批准如此長的假，喬男隨後提出改請無薪事假；8月20日晚間，喬男的哥哥不幸過世，喬男再度傳訊告知經理，表示當晚即返鄉處理後事。8月25日，喬男又聯繫公司稱已在返京途中，隔日可上班，卻被通知下週一報到並寫辭職信，且不用再到公司了。

廣告 廣告

喬男指出，8月28日養老中心正式發出辭退通知，指稱喬男未說明與病危者的親屬關係，也未提供醫療診斷證明，在未獲公司同意下擅自離崗至8月25日，已嚴重違反公司規章制度，因此決定予以解雇。喬男認為公司違法解除勞動契約，申請仲裁後提起訴訟，要求支付相關賠償。

養老中心則主張，喪假主要適用於直系親屬，兄長過世不在法定範圍內，且喬男未經批准即離崗，影響工作運作，因此解雇並無不當。

不過，法院審理認為，解除勞動關係屬對勞工最嚴厲的處分，須綜合考量雇主業務性質、勞工違紀情形及對單位造成的影響等因素。喬男因親兄病危過世申請無薪事假，雇主未准假，事後又以擅自離崗為由直接解雇，違反公序良俗。在沒有其他合法解雇理由下，養老中心行為已構成違法解除勞動契約。

最終北京三中院維持原判，認定養老中心違法解雇，須向喬男支付違法解除勞動契約賠償金人民幣7千多元（約新台幣3.2萬元），全案定讞。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

年前爆富機會！威力彩連29槓頭獎上看11.5億 買彩券往「2方位」財運最旺

李千娜《世紀血案》風波延燒 文總證實《WE ARE 我們的除夕夜》演出畫面全數刪除

2025推案王1／房市寒冬「寶佳們」少推19案 「這2建商」推案大減7成