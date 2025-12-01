員工誤拿裝清潔劑保溫瓶回沖 春水堂公益店3顧客送醫

鐵門整個拉下，上面張貼的公告寫著正進行內部整修與教育訓練。

以珍珠奶茶聞名的連鎖茶飲店春水堂11月30日爆發食安事件，一名台中公益店員工誤將裝有清潔液的保溫瓶，當成是熱開水，幫消費者回沖，造成3名顧客喝完出現不適症狀，公益門市緊急停業2天，其他民眾聽到消息覺得誇張。

台中市民認為，「當然很誇張，這個老店了耶，這種SOP應該要做得很好才對。」、「我覺得這是不能發生，就是沒有做好品管，然後沒有做好他們擺放東西的那個位置。」

台中市食安處獲報立即派員稽查，發現清潔劑為一款酵素去漬粉，包裝上注意事項有明確寫著清潔使用、不可食用，勒令公益店即日起停業，並且依違反《食安法》將業者移送台中地檢署偵辦，依法可處1至7年有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。

台中市食安處秘書蔡文哲說明，「目前3位民眾均已返家休養外，本案已經依《食安法》移送地檢署偵辦中，後續將持續加強稽查與輔導。」

毒理學專家表示，酵素去漬粉主要成分為碳酸氫鈉，本身沒有毒性，但仍會使身體出現打嗝、胃脹氣、噁心，喝下劑量如過高，則會造成口腔與咽喉刺激。

毒理學專家招名威指出，「喝進去的劑量如果過高的話，那當然也可能會造成口腔的刺激，也會造成咽喉的一些刺激，造成會想吐、噁心的症狀。」

春水堂僅透過文字表示，當天有陪同顧客就醫，將支付相關醫療費用，作業疏失是到職2週的新人，會加強內部教育訓練。台中市食安處強調，春水堂後續需複查合格才能復業。