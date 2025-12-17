員工請「喪假」遭刁難 司法院：雇主違法最高罰百萬

民眾若請「喪假」遭公司刁難，怎麼辦？司法院表示，「喪假」是《勞動基準法》規定的權利之一，法律規定都有一定天數的喪假，雇主不可拒絕或刁難。(記者楊國文攝)

〔記者楊國文／台北報導〕最近網友分享，他因為家人過世，必須向公司請喪假，卻遭到刁難，引起廣大討論；司法院表示，「喪假」是《勞動基準法》規定的權利之一，遇到親人過世，無論是按照民間習俗、宗教信仰需要進行相關儀式，或是單純要整理自己的情緒，法律規定都有一定天數的喪假，雇主不可拒絕或刁難。

司法院指出，《勞基法》第 43條規定，勞工若有婚、喪、疾病或其他正當事由，都可以請假。和事假不同的是，請喪假的時候薪水要照算，而且不能扣全勤獎金。換句話說，如果勞工的父母過世，公司不能扣薪水，或是用「請喪假」當理由，不給全勤獎金。

廣告 廣告

喪假可以請假多少天？司法院表示，《勞工請假規則》第3條中進一步規定，根據過世親屬的親等遠近，勞工可以請喪假天數分別為：父母、養父母、繼父母、配偶：8天；祖父母、子女、配偶的父母(或養父母、繼父母)：6天；曾祖父母、兄弟姐妹、配偶的祖父母：3天。

不在規定當中的親屬，例如姑姑、叔叔、表兄弟等等，都不在法定可以請喪假的範圍內，如果要協助處理喪事，只能利用自己的事假、補休及特休。

另外，在法律上的「祖父母」，包括「爸爸的爸爸媽媽」以及「媽媽的爸爸媽媽」，都可以請6天；如果公司說「外婆」不算祖父母，而不准許請喪假，此行為就會違反法律規定。

司法院強調，這些規定都是「最低標準」，如果公司內部規定可以給到更多天的喪假(例如公司給10天假)，或是規定的親等更寬(例如納入叔叔阿姨等旁系血親)，只要不低於「最低標準」即可。

至於老闆可否要求勞工提出證明？是否合法？司法院說，根據《勞工請假規則》，勞工必須在事前以口頭或書面請假，公司「可以」要求勞工提出相關證明，像是常見除戶謄本、死亡證明、訃聞等等文件。

司法院指出，請喪假如果遭老闆刁難，例如不准請假(或是要求請特休假)、扣錢、不准請滿法定天數等，主管機關可依據《勞基法》第79條第1項第3款，處公司2萬元至100萬元的罰鍰。

勞工若遇到請假等相關爭議，可向1955勞工諮詢申訴專線，或向主管機關提出申訴。另外，若有爭議需要透過訴訟解決(例如被扣薪水等)，可以透過《勞動事件法》規定的相關程序，向各地法院尋求救濟管道。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》台玻總裁林伯實涉10億元股權假交易 士檢起訴

台南安平酒駕肇事者被起底是小草 連鎖店還給民眾黨員優惠

獨家》神助攻! 警高官祈福隔日尋獲白骨 屏東車城福安宮再添傳奇

找到了！女疑遭殺害棄屍彰化139線 土堆露手臂開挖驚見剩白骨

