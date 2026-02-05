員工遲到揪出賊！手搖飲「離職男」凌晨摸進店偷喝 老闆看監視器傻眼

社會中心／台北報導

手搖飲料店半夜遇到賊？有網友在Threads發文，表示自己投資加盟的飲料店，因為有員工遲到，因此就調閱監視器，沒想到卻發現「離職前員工偷飲料」，讓他超級傻眼。網友指出，上月30日查看監視器，想知道遲到員工是幾點到班，意外發現凌晨3點左右，店裡竟然有人，赫然發現前員工偷偷進入，還自己做飲料帶走，超誇張行徑讓人無語，該網友表示，目前已報警處理。其他網友則笑回「飲料太好喝了」 、「代表飲料好喝，有得到認可」。

廣告 廣告

監視器拍下前員工偷偷進入飲料店，還自己做飲料帶走。（圖／翻攝Threads@samro_james）

據了解，網友查閱監視器時，見到一名穿黃色外套、腳踩拖鞋的男子，於深夜凌晨時進入飲料店，然後自己「做飲料」並帶走，網友當下傻眼，立即回溯監視器畫面，發現該男子不但是離職前員工，還潛入飲料店不只一次，讓網友非常不解，對方並無鑰匙如何進入？直到店長回想起，該男子常來店裡聊天，疑似閒聊時聽到了密碼，才在深夜偷偷潛入。

發文引起眾多網友熱議，網友對此回覆，對方基本上都在凌晨3~4點「光顧」，偶爾早上6點，監視器14天的存檔，男子就來了6天，實在非常誇張。最後網友統一回覆表示，男子偷了隔天要賣的紅茶（需要熟成、煮完放隔日賣），還拿走鮮奶自製「仙草鮮奶」，每次都拿走5、6杯左右，現在已報警處理，後續會針對店內的保全措施再討論。

更多三立新聞網報導

板橋加油站悲劇！男「搶油槍」點火燒身 搶救26天、70％燒傷器官衰竭亡

宜蘭幽靈罷免案延燒！議員林岳賢LINE群組涉洩密 遭搜索約談30萬交保

台積電「內鬼」洩密案！2工程師300萬、200萬交保「境管+科技監控」

疑介入總統大選！退役少將、歸亞蕾胞妹涉共諜案 最高院判部分無罪確定

