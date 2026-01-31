員工隔窗拍下攀登101畫面 谷歌執行長幽默致賀Alex

台北市 / 綜合報導

艾力克斯日前挑戰徒手攀登台北101，攀登過程中，台北101大樓內的上班族也意外成為近距離見證者，其中位於73樓到77樓的Google台灣總部，更出現員工隔著玻璃窗拍下震撼畫面的難得場景。

Google執行長皮查伊隨後在社群平台分享多張照片，指出這些畫面由台北員工在辦公室拍攝。皮查伊並祝賀艾力克斯完成這項驚人成就，還幽默表示，自己上次造訪台北101只是搭電梯上樓，看來其實還有另一條路線。

原始連結







更多華視新聞報導

「徒手攀登101」遇雨延明日挑戰 Alex發聲喊「好可惜」

批「徒手攀台北101」違反工安遭網灌爆 工傷協會7點聲明：人命不該雙重標準

91分鐘攻頂寫下傳奇！ Alex返美曝「攀101最難處」

