員工高鐵拍片「模仿張文」遭炎上 老闆擦屁股急發聲：已開除

雞肉店員工拍片模仿張文，面對網友質疑，他還不以為意，最終被炎上才下架該影片，但已被留存相關證據。（翻攝自Threads）

27歲男子張文犯下隨機砍人案，就在人心惶惶之際，除了有白目網友寫恐嚇留言，竟還有名店的員工在高鐵上出現刻意模仿行為，引發強烈撻伐，最後業者緊急回應，並解雇該名員工。

張文19日持煙霧彈及利刃在台北車站與中山商圈一帶連續犯案，造成4人死亡11人受傷。不過事件發生後，網路上出現多起以恐嚇、暴力威脅或揚言犯下無差別攻擊的貼文及留言，引發民眾焦慮。

TikTok昨（20日）晚間更流傳一段爭議影片，1名男子穿著藍色外套蹲在高鐵月台前，先是左顧右盼，接著從提袋中拿出寶特瓶玩耍，畫面還標註「高鐵沒煙霧彈」，甚至加上「搞笑影片」等標籤。

廣告 廣告

男子也被網友揪出為「黃媽媽私房雞肉」員工，怒批沒同理心。男子遭到炎上後，雖很快就下架影片，但眼看爭議持續延燒，品牌負責人陳致遠拍片說明，「對所有感到不安與失望的朋友，致上最深的歉意。」

陳致遠指出，該男子過去曾因行銷企劃需求，在影片中客串飾演老闆角色，「造成大眾對經營者身分的誤解，以及誤以為這是老闆本人的立場，我們深知是過去行銷操作上的思慮不周，對此我們致上最深的歉意。」

陳致遠表示，該員工休假返鄉在高鐵拍片屬個人行為，公司也無法第一時間得知感到遺憾，也難以察覺，他強調品牌對任何暴力事件的模仿、戲謔或玩笑都是「零容忍」，涉事員工已即刻解除職務，不再任職於本公司。

更多鏡週刊報導

網友吹捧中國地鐵安檢 石明瑾：這次案發地點都不在站內

張文恐攻案後桃園男「有人做我想做的事」 台中警迅速查獲

有片／5人占羽田機場20位置！小粉紅大媽咆哮台灣客 全球網友酸爆了