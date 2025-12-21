員工高鐵拍片「模仿張文」！ 黃媽媽私房雞肉致歉：已解雇

一連串動作，被質疑是在模仿兇嫌行徑。（圖／ETtoday新聞雲 提供）





張文犯下隨機砍人案，人心惶惶之際，竟然還有名店的員工出現刻意模仿的行為。在高鐵月台前，拍攝從手提袋、拿出寶特瓶，貼文寫下，高鐵沒有煙霧彈，一連串動作，被質疑是在模仿兇嫌行徑，影片一曝光，這名員工立刻被名店開除。

影片一出，也立刻而他身分也被網友肉搜出來，是連鎖黃媽媽私房雞肉的員工，對此品牌負責人也致歉，並強調已經將男子開除。

穿著藍色外套的男子蹲在高鐵月台前方，先是左顧右盼，才從提袋中，拿出寶特瓶玩耍。男子拍完片，影片po上網，還寫上高鐵沒有煙霧彈，影片裡的種種行為，明顯就是模仿兇嫌張文，誇張的是，他不只拍攝一支影片。

穿著同樣衣物，在大廳內突然蹲下，並從提袋內拿出寶特瓶和酒開始喝。不過過程中，男子一樣不斷左顧右盼，模仿張文當初在北車和中山站丟擲煙霧彈行為。而在人心惶惶的時候，亂開玩笑，不僅遭到網友炎上，男子身分也曝光。

一早就有排隊人潮，黃媽媽私房雞肉是台北知名連鎖店，原來這名模仿犯，正是該品牌位在台北南港後山埤店的員工。

民眾：「覺得不應該啦，因為大家現在都處在一個比較驚恐的時候，這樣子做其實是會有一種模仿，或者是引起別人恐懼。」

男子模仿影片遭到炎上後，雖然事後很快就下架影片，但仍無法平息大眾怒火，甚至出現抵制聲浪。消費者痛批男子沒有同理心，連沒有在現場的人，都會因為這件事情感到害怕，更何況有在現場的人，真的一點都不好笑。

黃媽媽私房雞肉後山埤店員工：「他是本來就有做網路相關工作，我不知道是因為要流量，還是怎麼樣子，他真的沒有來很久。」

眼看爭議不斷延燒，品牌負責人也拍影片親自說明。

品牌負責人陳致遠：「我們公司未能在第一時間內去制止感到很遺憾，在昨天下午已經立即解雇該名員工。」

老闆強調影片人物非品牌負責人，另外一切行為，都是員工個人行為，對於男子模仿行為，公司也是零容忍，直接將該名員工，解除職務，不過對被害者家屬而言，這樣的模仿行為，從來不是玩笑，而是二次傷害。

