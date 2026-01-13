員工「看新聞才知」美麗新宏匯影城收攤！資遣費談不攏

整片影城烏漆嘛黑，宛如一座廢墟。（圖／東森新聞）





新北新莊（宏匯廣場）的美麗新影城，去年底突然宣布熄燈，不只消費者錯愕，連員工也措手不及，爆發勞資糾紛。員工控訴，公司不提資遣費，而是安排員工跨縣市，到北市或桃園的據點上班，雖然有補貼車馬費，但完全不夠，員工如果曠職就會被解僱，質疑是變相逼退。對此，新北勞工局也已經介入調查。

整片影城烏漆嘛黑，就連售票處，桌上都堆滿灰塵，以及廢棄的票根，宛如一座廢墟。位於新莊宏匯廣場8樓的美麗新影城，22號無預警宣布熄燈，不只觀影民眾感到相當震驚，如今就連自家員工都出面控訴拿不到資遣費。

影城員工：「只有說我們這幾天會先暫停營業，因為公司電力的問題，所以這幾天會先暫停營業，但我們也是看到網路上的新聞，才知道這邊要直接歇業。」

員工透露，22號得知歇業消息後，業者開始安排員工「調點上班」，但地點卻是台北大直或桃園台茂，距離遙遠、交通補助有限，不少員工無法配合。沒想到影城方面卻始終不願提及資遣費問題，更誇張的是，從1月8號開始，業者竟直接排班，要求員工前往大直上班，未到班就視為曠職，連續三天未出勤就直接解雇，同樣不給資遣費。員工質疑，這根本是變相逼迫員工。

影城員工：「有送就是調解，但是他們就是一直沒有講到重點，關於資遣費這個問題。」

新北勞工局勞資關係科長蕭慧敏：「總計13名勞工申請勞資爭議調解，有4人已在1月12日召開調解會議，調解不成立。」

新北勞工局證實有接獲申訴，但美麗新影城是否違反勞基法，仍有待進一步調查。外界也好奇，宏匯廣場去年營收較前年成長，預估達52億元，而美麗新影城在2024年底關閉淡海影城，時隔一年又關閉宏匯影城，加上宏匯廣場曾出面指控，影城開幕五年，卻在關閉前半年開始欠繳水電費，現在員工又指控業者不給資遣費，背後是否涉及資金周轉問題，引發外界關注。

對此，實際致電美麗新影城，業者不願多做回應。

