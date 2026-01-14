員工65歲免退休！勞動部指引讓勞資更有依循

▲隨著少子化及高齡化趨勢下，許多屆齡65歲的資深員工未必會想要準時退休，可以繼續工作，但像工時、薪資待遇都是由勞資雙方個案協商來決定。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 隨著少子化及高齡化趨勢下，許多屆齡65歲的資深員工未必會想要準時退休，可以繼續工作，但像工時、薪資待遇都是由勞資雙方個案協商來決定。勞動部今（14）日發布「勞雇雙方協商延後退休年齡及退休後再僱用參考指引」規範應注意事項，包括何時可以協商、協商前的準備、協商過程應注意的事項，讓勞資更有依循標準。



《勞基法》第54條於2024年7月修正，明定勞雇雙方得協商延後退休年齡，不必強硬規定在65歲就得退休。目前為止，有1.9萬多人選擇「延後退休」，在不中斷勞保投保的情況下持續在原崗位工作；另有約4800人則先結清舊有年資或領取退休金後，以「再僱用」的形式重新加保。

廣告 廣告

勞動部退休福祉司司長黃維琛表示，勞工延後退休年齡到66歲、67歲，再依照自己的需求來調整工作模式，這些都可以用勞資協商調整；若員工因為健康因素或是生涯規劃改變，無法延長到預定時間，也可以有調整。



如果是勞工先退休再雇用，勞資雙方也可以透過書面指引也可以比較清楚律定工作內容、工資、工作地點等，且透過定期契約簽定，對於勞工更有保障。此外，指引也考量到中高齡勞工職業安全衛生，呼籲企業仍要定時安排健康檢查，以及考量職務再設計等。



另外，勞動部也邀請裕隆集團及其企業工會到場分享退休勞工回聘的狀況。



裕隆集團人力資源處總監楊芳育表示，製造業面臨缺工，法令未修正以前就已經有碰到需要請退休勞工回歸的需求，光是最近3年，就有數十名員工在退休後續任或回聘，對公司有很大的幫助，而他們也有分享經驗給勞動部，打造這次指引。



對於哪些項目必須要討論比較久？她說，之前比較多延後退休協商都是企業提出工作需求，主動跟勞工協商，沒有碰到太多困難，提到希望員工延後退休往往都是跟技術、研發工作者為主，因為製造端現場工作者還是有體力限制。



裕隆汽車企業工會理事長羅文男分享， 退休員工每個想法都不一樣，有些人希望想要繼續留在職場上，達到專業經驗傳承，相對上也在於薪資、工作時數都有些協商，政府現在有指引那就可以讓勞資雙方有依據。



對於誰提出延後退休，或是退休後再回聘？裕隆表示，多數是企業端這邊希望勞工可以留任，但今年有遇到2個案例是由勞工主動提出，希望可以傳承經驗給年輕世代。



至於是否有個案勞工提出延後退休，可以在工時、薪資上爭取到更彈性作法？工會表示，確實有勞工希望願意接受調降工時及薪資，可以更有彈性規劃退休生活，但目前為止都還是採取一致性的管理。



黃維琛總結，該辦法今天才剛發布，無法訂下年底要滿足多少件的目標，勞動部會持續推動，但強調修法之後，希望可以改變過去都是企業端提出延後退休需求，可由勞工評估自身意願來決定不要留在職場，更可以藉此談下更有彈性作法，舉例像是現在推動彈性育嬰留停必須要搭配職務代理人，與其讓新鮮人來銜接業務，企業應該可以彈性聘請熟習工作的退休人員回來支援。



勞動部提醒，勞資雙方可就延後退休相關內容或條件進行協商，但雇主不得單以年齡為由，對其有差別待遇，違者可處30萬至150萬元罰鍰。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

保本、保息、保證有！50歲勞工靠勞退新舊制 自提累積千萬退休金

立榮航空董總林志忠退休 副總陳永裕接掌董總

近5年廠場火災21死 勞動部與經濟部聚焦中小企業職安轉型