員林中區扶輪社舉辦彩繪燈籠賀新年活動 現場年味濃

員林中區扶輪社舉辦彩繪燈籠賀新年活動。(記者吳東興攝)

記者吳東興／員林報導

彰化縣員林市中區扶輪社為迎接新的一年，鼓勵親子同樂，並喚起社會重視傳統文化，十八日在百果山廣天宮前廣場舉辦彩繪燈籠賀新年活動，許多家庭大大小小一起參與彩繪燈籠，還有中區社董事長組成的薩克斯風樂團演奏好聽的歌曲、布偶表演，書法家現場揮毫寫春聯相送，警方也設攤宣導反毒反詐騙。另外現場也準備了平安湯圓讓大家吃吉祥及摸彩，場面相當熱鬧，洋溢過年氣氛。

社長楊文隆表示，現場由該社免費提供燈籠、廣告原料、畫筆等讓鄉親帶小朋友發揮創意彩繪，促進親子關係，也增添春節氣氛。評比分國小高年級組、低年級組及幼兒親子組，每組取一至五名及佳作十名，頒發獎狀及獎金。還提供摸彩品，每個彩繪燈籠都懸掛於廣天宮前祈福供大家欣賞。

楊文隆說，員林中區扶輪社舉辦此活動已有二十年了，深獲各界好評，此次參加的親子相當踴躍，也感謝翁成教育文化藝術基金會等單位協辦，希望藉由活動服務社區，並喚起大家重視傳統習俗文化。

許多民眾帶著小朋友到場，在廣場上就地彩繪燈籠。主辦單位另準備現煮湯圓供民眾享用，在中區社董事長薩克斯風樂團演奏美妙音樂下，大家吃得津津有味，現場也邀請多位書法大師揮毫贈送民眾春聯，許多民眾排隊索取，一片喜氣洋洋。