員林中區扶輪社舉辦115彩繪燈籠賀新年比賽

彩繪燈籠比賽已連續舉辦二十年，長年深獲地方肯定，成為員林中區扶輪社最具代表性的社區服務之一。（記者方一成攝）

▲彩繪燈籠比賽已連續舉辦二十年，長年深獲地方肯定，成為員林中區扶輪社最具代表性的社區服務之一。（記者方一成攝）

在歲末年初、迎接農暦新年之際，員林中區扶輪社於今（十八）日上午在員林百果山廣天宮舉辦「一一五年彩繪燈籠賀新年比賽活動」，邀請市民鄉親攜手孩童共襄盛舉，透過彩繪燈籠迎春納福，現場洋溢濃濃年節氣氛。活動由員林中區扶輪社免費提供燈籠及彩繪材料，吸引眾多親子家庭踴躍參與，場面熱絡而溫馨。

彩繪燈籠比賽已連續舉辦二十年，長年深獲地方肯定，成為員林中區扶輪社最具代表性的社區服務之一。今年活動在社長楊文隆、服務計畫主委陳鴻基及社區主委張庭彰等人用心規劃下順利進行，社友與寶眷齊心投入，展現扶輪社深耕社區、推動教育與公益的行動力。

廣告 廣告

員林中區扶輪社社長楊文隆表示，彩繪燈籠活動是員林中區扶輪社長期關注地方教育與文化傳承的重要社區服務之一，感謝服務計畫主委陳鴻基、社區主委張庭彰及社友、寶眷的用心投入，使活動順利圓滿。他也特別感謝百果山廣天宮主委翁金雄提供優質場地，讓活動能在良好環境中舉辦。今年活動以文化傳承、藝術創意及親子共融為核心，期盼讓孩子在創作中展現潛能，也凝聚家庭情感與社會溫情，讓文化藝術教育從小扎根。

彰化縣政府秘書賴沛然表示，特別代表彰化縣政府感謝員林中區扶輪社多年來持續推動社區服務，彩繪燈籠活動已連續舉辦二十年，成為地方極具辨識度的特色活動，提供孩子們展現創意與才華的舞台。他也感謝扶輪社社友的長期投入，以及百果山廣天宮提供良好場地，讓孩子們能在優質環境中安心創作、盡情發揮。

員林中區扶輪社一一五年彩繪燈籠賀新年比賽活動以「文化傳承、藝術創意、親子共融」為主軸，鼓勵孩子發揮創意、展現潛能，也讓家長陪伴參與，共度溫馨親子時光，傳遞社會正向能量。現場並特別邀請彰化縣警察局派員進行預防犯罪宣導，透過有獎徵答方式，讓民眾在歡樂氣氛中增進安全知識，達到寓教於樂的效果。

本次彩繪燈籠比賽分為幼兒親子組、國小低年級組及國小高年級組，各組評選第一至第五名，另選出佳作十名，頒發獎金與獎狀以資鼓勵。凡報名參加者皆可獲得參加獎，並參與摸彩，獎品豐富，讓大小朋友滿載而歸。除比賽外，現場亦安排書法名家揮毫贈送春聯、品嚐象徵團圓平安的湯圓，並有薩克斯風演奏及布偶表演等精彩節目，增添年節喜氣。