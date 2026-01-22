員林人快搶！首創補助這項廚房神器 最高領5千

彰化縣員林市公所推出 「家用廚餘機推廣補助」，每戶限1台，最高補助5000元。孫英哲攝

為從源頭減少廚餘，彰化縣員林市公所推出 「家用廚餘機推廣補助」，為彰縣首創，每戶限1台，補助 30％，持員林幸福卡可補助40％，最高補助5000元。申請期間為民國115年3月2日至115年3月16日，申請件數超過預算將採抽籤決定。補助機型為生物分解型、乾燥處理型、混合處理型，至於粉碎型、冷藏冷凍型則不補助。

員林市公所近日已擬定家用廚餘機推廣補助方案，希望透過補助，鼓勵民眾使用家用廚餘機進行生物分解、乾燥處理，改善廚餘衍生環境衛生及造成不便的問題，從源頭有效減少廚餘及垃圾量，推廣市民響應循環經濟、減量生活，回收循環再利用。

員林市公所指出，該補助方案申請期間為今年3月2日起，至今年3月16日止，申請案件件數補助金額總額如超過預算金額50萬元，抽籤名單、時間及方式將於今年4月9日公告於該所網站。

申請資格為具員林市戶籍的民眾，每戶以補助1台為限，不受理公司行號、機關、學校等非自然人申請。補助標準為每台可申請補助經費30％，若持有員林幸福卡，每台可申請補助經費40％，最高可補助5000元。這項方案僅補助廚餘機機體購置費用，相關耗材或額外加購商品等費用不予補助。

民眾要注意的是，補助廚餘機類型為「生物分解型」廚餘機，利用微生物菌種分解廚餘；「乾燥處理型」廚餘機，利用熱能或送風烘乾廚餘水分；「混合處理型」廚餘機須包含結合生物分解或乾燥處理機能之廚餘機。至於「粉碎型」廚餘機及「冷藏冷凍型」廚餘機，則不予補助。

「好期待！」員林市張姓市民說，廚餘機真的很好用，可說是廚房神器，這項補助有切中民眾需求。家電賣場業者表示，廚餘機為民眾在處理廚餘上帶來極大便利，機型相當多，因產地或功能而異，目前以乾燥處理型最受民眾歡迎，售價約在1萬元上下，日本製的機型則約在2萬元以上。

