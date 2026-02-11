員林國小世界啦啦隊錦標賽奪金 游捷米、張璦薇閃耀國際舞台

▲員林國小世界啦啦隊錦標賽奪金，游捷米(左)、張璦薇(右)閃耀國際舞台。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣員林國小五年級游捷米、張璦薇，於2月4日至9日前往美國佛羅里達州奧蘭多，參加2026世界中小學啦啦隊錦標賽。在彩球雙人組項目中表現穩健、默契十足，成功完成高難度動作組合，於國際舞台脫穎而出，勇奪冠軍。彰化縣長王惠美恭喜兩位小選手奪冠，不僅為彰化之光，更是閃耀國際的台灣之光！看見孩子為夢想努力、勇敢地站上國際舞台，著實令人感動。感謝巫加卉教練專業指導，以及校長、老師與家長的全力支持，引領孩子從彰化出發、走向世界，散發出無比耀眼的光亮。

▲彰化縣長王惠美恭喜兩位小選手奪冠，不僅為彰化之光，更是閃耀國際的台灣之光！（圖／彰化縣政府提供）

王惠美肯定員林國小長期重視學生多元發展，積極支持校園運動與社團活動。以行動營造讓孩子安心嘗試及勇於表現的學習環境，是奠定孩子穩定成長、走向世界的重要基礎。

教育處表示，該賽事為中小學啦啦隊重要的國際交流平台，匯集多國學生同場展演，重視體能、協調性、節奏感與團隊合作，是結合運動與舞台表現的多元活動。兩位孩子在跨文化、高強度的舞台環境中沉著發揮，展現良好運動素養與心理穩定度，亮眼的表現讓現場觀眾都為之驚嘆。

彰化縣多年來積極推動全民運動與校園體育發展，透過課後活動與多元舞台，培養學生健康體能與團隊精神。縣府未來將持續優化校園運動環境，陪伴更多孩子勇敢追尋夢想，在不同舞台展現自我，累積逐漸成長的經驗。