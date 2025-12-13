員林國小校友捐500萬成立教育基金造福母校學子

員林國小校友黃志超(左五)夫婦捐五百萬成立陳鐘熹、魏貴美教育基金。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣員林國小校友陳昭吟偕同夫婿黃志超，以感懷父母之心捐贈新台幣五百萬元，成立「員林國民小學陳鐘熹、魏貴美教育基金」，將父母一生從事教育工作的精神化為永恆的光與熱，持續照耀莘莘學子的求學之路。

校長蕭勝斌表示，陳昭吟的父親陳鐘熹與母親魏貴美，終其一生奉獻於員林國小教育現場。他們數十年如一日，在講台上春風化雨、誨人不倦，以溫柔而堅定的教育熱忱，陪伴無數學子度過純真的童年歲月。他們不僅傳授知識，更以身教、言教培育品格，為地方教育奠定深厚根基。這份對教育的執著與摯愛，深深銘刻在女兒心中，也成為這次善舉的動力源泉。

蕭勝斌說，透過成立教育基金，不僅是對雙親最深切的追思與紀念，更期盼將這份教育初心代代相傳。黃志超、陳昭吟賢伉儷以實際行動實踐「取之社會、用之社會」的理念，讓愛在校園中延續，讓教育的種子持續發芽茁壯。

蕭勝斌表示，本基金將秉持陳鐘熹、魏貴美兩位前輩教師的教育理念，以提升教學品質、營造優質學習環境及促進學校教育發展為宗旨。經費運用規劃完善周詳：首先將用於充實教學設施與資源，讓師生擁有更完善的教學設備；其次扶植校隊發展，鼓勵學生多元發展、培養團隊精神；更重要的是設立「奮發優秀學生獎學金」，專門協助因家庭經濟困難而在求學路上遭遇阻礙的孩子，讓每一位有心向學的學生都能安心就學、勇敢追夢。