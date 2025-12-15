員林國小校慶大賀禮 校友陳昭吟、黃志超以父母之名捐贈500萬元教育基金

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】彰化縣歷史悠久的員林國小日前隆重舉辦建校128週年校慶活動，現場冠蓋雲集，來自地方各界的民意代表、首長及教育界人士齊聚一堂，向學校表達祝賀之意，共同見證這所彰化縣資深學府在軟、硬體建設上持續蓬勃發展的重要時刻。校慶活動中，校長蕭勝斌宣布一項振奮人心的喜訊，校友陳昭吟與夫婿黃志超，特別以前教師父母陳鐘熹、魏貴美名義捐贈新台幣500萬元，成立「員林國民小學陳鐘熹、魏貴美教育基金」，作為未來校務發展與獎助學習的重要基石，現場報以熱烈掌聲。

創校128周年的員林國小走過一世紀，培育出千萬優秀人才在國內外顯揚母校的光榮。（圖／記者周厚賢攝）

蕭勝斌校長表示，曾於員林國小服務多年的陳鐘熹、魏貴美夫婦，是學校教育精神的最佳典範，兩位老師長年春風化雨、培育無數學子，其子女亦皆畢業於員林國小，在父母身教與言教下自立成長、回饋社會。如今由校友以父母名義回饋母校，格外令人感動，這筆基金將對未來校務推動、鼓勵學子奮發向上與創新思維，帶來極大助益，也將成為校史中最動人的愛與傳承故事。

員林國小校長蕭勝斌與家長會長朱文村協力推動校務發展也有成，讓學校各個發展面向被看見也被肯定。（圖／記者周厚賢攝）

校友黃志超回憶，三十多年前在員林國小完成國民教育時，陳鐘熹、魏貴美兩位老師便是啟蒙他的重要師長，未料畢業後因緣際會，與學妹陳昭吟結為連理，昔日恩師也成為岳父岳母，情誼更顯深厚。夫妻倆長年關心母校發展，特別在今年校慶前決定捐出500萬元，希望完成長輩心願，為學弟妹打造更優質的學習環境，培養自動自發的學習精神。

校慶128周年重大感人的事蹟，由校友陳昭吟與夫婿黃志超，特別以前教師父母陳鐘熹、魏貴美名義捐贈新台幣500萬元成立教育基金。（圖／記者周厚賢攝）

員林國小校方表示，教育是百年樹人的志業，更是照亮未來的希望工程。陳鐘熹、魏貴美教育基金的成立，不僅為員林國小注入豐沛的資源活水，更樹立了飲水思源、回饋母校的典範。這份跨越世代的教育情懷，將在校園中持續發光發熱，陪伴更多孩子成長茁壯。同時，透過這份深具意義的捐贈，持續孕育更多優秀校友，以智慧與能力回饋社會，讓員林國小的榮耀世代相傳。