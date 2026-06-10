員林大雨炸翻天！馬路變河道 騎士涉水騎車

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彰化9日受到強烈雨帶影響，埔 心、永靖及員林等地降下大雨。（示意圖／Pexels）





彰化9日受到強烈雨帶影響，埔 心、永靖及員林等地降下大雨，多處道路出現積淹水情形，部分路段宛如河道，機車騎士只能涉水緩慢前進。面對豪雨來襲，溪湖鎮公所也緊急準備沙包，提供民眾領取防災。

強降雨襲彰化

道路積水嚴重，整條馬路幾乎變成河，車輛行經時激起大片水花。部分路段積水持續加深，汽車經過時不斷濺起水浪，機車騎士則不敢貿然加速，只能雙腳踩進積水中，小心翼翼緩慢前進。彰化員林部分地區也因持續降雨，整區幾乎泡在水裡。員林民眾直呼，整個地區已經淹水。

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雨帶滯留釀積水

9日下午，中部地區降下大雨。從雷達迴波圖顯示，下午1點多開始雨帶逐漸移入彰化，到了下午4點後，強烈雨帶仍持續滯留。其中埔 心、永靖及員林一帶遭到紅色強降雨區籠罩超過3個小時，雨勢幾乎未曾停歇，導致多處道路出現積淹水情形。

溪湖發放沙包防災

面對豪雨造成的淹水風險，溪湖鎮公所緊急準備沙包供民眾領取。鎮公所指出，已請廠商載運沙包至公所，每戶可領取10包；若有淹水情況也會協助登記，後續將由建設科安排會勘。

根據水利署資訊，彰化縣溪湖及埤頭列為一級淹水警戒；二林、大城、永靖、埔 心、埔鹽及員林則列入二級淹水警戒範圍。

豪雨尚未完全結束，相關單位提醒民眾外出應留意道路狀況及積水情形，避免發生危險，也降低車輛泡水受損風險。

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