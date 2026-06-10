員林客運慘變漏水車！民眾「邊搭邊撐傘」正妹苦喊：褲濕啦

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彰化的員林客運昨（9日）發生尷尬場面，某輛班次在通勤時間載運大批民眾、學生，結果車頂竟然漏水，導致車外車內都是雨水，學生妹氣得抱怨上個課內褲都濕了，員林客運也對此回應。

民眾昨天把超慘畫面po上網表示：「含司機整台車要撐三隻雨傘」，學生妹則怒飆上個課內褲都濕了，原po也怒斥車外下大雨，車內下小雨，乘客一把接一把雨傘在車內打開的狀況真的相當荒謬，網友也留言附和，吐槽員林客運的車「不是十幾年老破車就是台北不要的二手車，新車超級少」。

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員林客運則對此做出回應，表示該輛車的車頂逃生窗周邊的膠條，因為長期陽光曝曬老化無法密合，才會有漏水狀況發生，坦言該車的車齡約7至8年，目前已對其下車隊全面檢修，膠條老化的車輛會優先處理，避免類似情況再發生。



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