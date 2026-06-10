員林客運車頂漏雨乘客撐傘 業者致歉稱是防水膠條老化
公車行駛中搖搖晃晃，車內則是傘花朵朵開，乘客搭公車竟然還要撐傘，仔細抬頭一看，車頂逃生窗邊緣不斷滴水。彰化縣9日下午下起大雨，員林客運公車這番奇景被民眾拍攝放上網路，引發議論。
搭車民眾說：「你沒有保養好啊，對啊，若是這樣是很漏氣，有比較誇張。」
也有民眾表示，「可以上新聞，他們就會改善了啦。」
員林客運表示，該車輛為從員林開往二林的20路公車，途經埔心、溪湖等鄉鎮，為當地通勤通學的重要營運路線，這次車內漏水事件，主要起因於車頂逃生窗的防水膠條曝曬老化，加上雨勢過大所致，目前已安排車輛進廠維修。
員林客運經理陳得耀表示，「我們已經安排車輛進入原廠，來做膠條的更換以及加強。造成乘客的困擾，本公司在這邊對各位致12萬分的歉意。」
業者強調，駕駛有按照SOP程序，向乘客道歉說明並協助移動位子。至於車頂逃生窗的防水膠條約7到8年就需要更換，後續會徹底全面檢查，並將有漏水疑慮的車輛排除在勤務之外，維護搭車乘客的權益。
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