員林客運車頂漏雨！乘客被迫撐傘搭車 業者致歉：未來雨季就不開漏水車

有民眾搭乘彰化縣員林客運時，發現車頂不斷漏水，只好在車內撐起雨傘。（翻攝自threads＠n.ated_）

受到滯留鋒面及西南風影響，彰化昨（9日）降下大雨。有民眾搭乘彰化縣員林客運時，發現車頂不斷漏水，導致座位與走道濕成一片，乘客無奈之下只好在車內撐起雨傘，離譜畫面曝光後，引發網友熱烈討論。對此，員林客運回應表示，針對會漏水的車輛，會加強防護處理，避免漏水情況再發生。

膠條曝曬老化 員林客運：未來雨季漏水車「不開出去」

員林客運經理陳得耀出面說明並向大眾致歉。經查，車廂漏水的主因是車頂逃生窗口及緊急出口周邊的防水膠條，因長期受到陽光曝曬而老化，導致無法緊密貼合，雨水才會順著縫隙不斷滲入車內，造成乘客困擾。

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陳得耀表示，平時都有加強檢查並統計會漏水的車輛，一發現漏水也會在第一時間進行緊急防護處理，但由於最近的雨勢實在太大，才會發生來不及處理的狀況。目前已經全面檢修旗下的公車，並陸續安排會漏水的車輛進入原廠，優先針對膠條老化、無法密合的車輛進行更換與防護處理。陳得耀也承諾，未來如果遇到雨季，會漏水的車輛就不開出去，避免影響乘客的權益。

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