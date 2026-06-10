員林客運車頂狂漏雨乘客撐傘坐車 網友：移動式淋浴間？

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〔記者顏宏駿／彰化報導〕員林客運日前才發生資深司機，邊開車、邊滑車機的離譜情況，昨天豪雨強襲彰化化地區，一部員林客運在行駛途中嚴重漏水，乘客為免「淋雨」，只能「搭公車撐雨傘」，誇張的畫面今被PO上網路，有網友說，坐到一部移動式「淋浴車」。

原po者指出，一早冒雨搭車已很辛苦，沒想到進到車內仍無法躲雨，雨水從車頂不斷滴落，座位與走道濕成一片，沒撐傘的乘客只能儘量閃 深怕雨水淋濕衣物，「真的很荒謬」。

對此，員林客運出面說明，經查漏水原因為車頂逃生窗(緊急出口)周邊膠條因長期陽光曝曬老化，導致無法密合，雨水順著縫隙滲入車內。業者坦言，約7至8年車齡的車輛較容易出現此類狀況，需更換膠條才能徹底解決。他們強調，目前已全面檢修旗下車隊，針對膠條老化車輛優先處理，避免類似情況再次發生。

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