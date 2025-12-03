員林崇實高工田徑隊彰化縣長盃田徑賽 奪7金5銀5銅

員林市崇實高工田徑隊參加彰化縣長盃田徑賽表現亮麗。(崇實高工提供)

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣員林市崇實高工體育班田徑隊，參加一一四學年度彰化縣縣長盃田徑賽，以堅強實力、穩定表現與優異團隊默契，在眾多競賽項目中脫穎而出，奪下七金、五銀、五銅的亮眼佳績，更在一六00公尺混合接力跑出破大會紀錄的驚人表現。其中，高男組以六金二銀一銅的成績位居全縣第一。

女子組短跑、中長距離與田賽全面開花，陳于晴四百公尺奪金、二百公尺奪銀，並在多項接力賽中帶領隊伍奪下銀牌、銅牌與金牌。吳姿穎於三千公尺及三千公尺障礙皆摘下銅牌；莊子萱在一千五百公尺奪銅。四百公尺接力奪銀、一千六百公尺接力摘銅。田賽方面，游詩華在女子鐵餅項目摘下銀牌。

男子組徑賽多項目奪金，成為本次縣長盃的最大贏家。曹景硯在八百公尺奪金、四百公尺奪銀，並於一千六百公尺接力及混合接力中助隊奪金，混合接力更跑出破大會紀錄的佳績。曾翊愷於四百公尺奪金，並與隊友共同拿下接力賽雙金。

在長距離賽中，吳冠賢拿下一千五百公尺金牌；劉峻豪五千公尺競走稱王；劉宥靖三千公尺摘金、障礙賽奪銅。男子四百公尺接力及一千六百公尺接力分別取得銀牌與金牌。

校長陳威男表示，此次田徑隊的成功，不僅是選手的榮耀，也是全校師生共同的驕傲。未來將持續以高度關懷與強大後盾陪伴選手們邁向更高舞台，讓『崇高』精神在全國各項競賽中持續發光。