員林市僑信國小籃球隊獲縣長盃籃球錦標賽雙冠王。(僑信國小提供)

記者吳東興∕員林報導

彰化縣員林市僑信國小籃球隊，參加彰化縣一一四學年度縣長盃籃球錦標賽，表現亮眼，在國小男生甲組及國小男生五年級組均以「全勝」之姿，擊敗所有強勁對手，雙雙奪得總冠軍，成為縣長盃的「雙冠王」。

校長黃榮森表示，僑信國小籃球隊教練團陣容堅強，有林俊孝、陳宏杰、張富傑三位專業教練，對籃球教學與傳承有滿腔熱血，平時犧牲奉獻，經常不眠不休熱情指導與推廣，因而全校籃球風氣非常興盛，獲獎無數。

黃榮森說，目前籃球隊員約有六、七十名，三到六年級男女都有，平常運用上課前及放學後團隊練習，假日及寒暑假時間則參加競賽或校際友誼交流賽，藉以提升整體戰力，磨練臨場經驗，今年暑假剛榮獲二0二五全國小學籃球夏季聯賽男乙組第五名佳績。

黃榮森表示，此次縣長盃籃球賽除了教練的指導，球隊的榮耀也歸功於強大的後盾。從家長會長賽前的溫馨叮嚀，校長於賽事間的持續關懷，到顏瑞賢輔導會長在遊覽車抵校前的熱情炮陣慶祝，以及所有家長的場場到齊與物資支援，都凝聚成巨大的力量，成就了這份屬於僑信的歷史性光榮。全校師生皆以籃球隊為傲。

輔導會長顏瑞賢表示，看到僑信小將們以鬥志和團隊合作精神，贏得亮麗的成績，讓人非常感動，期望他們再接再厲，更上一層樓。