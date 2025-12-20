員林市僑信國小美術班畢業成果展 呈現創意與想像

員林市僑信國小第二十八屆美術班畢業成果展登場。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕員林報導

員林市僑信國小第二十八屆美術班畢業成果展「展藝高飛」，即日起至二十八日在員林市立美術館登場，不僅是學生藝術學習歷程的總回顧，更象徵他們展翼高飛、邁向未來的嶄新起點。

校長黃榮森表示，展覽主視覺牆《關於飛翔的二十一種想像》長達五公尺，集結二十一位畢業生的創意與想像。作品描繪夢想中的飛行裝置，有的化身為鳥、昆蟲與動物，也有以水果造型或科技風格為靈感的奇幻飛行器。畫面中融入學生親手編織的梭織作品，增添細節與層次感。主題牆前懸掛七架以彩虹七色為主題的復古螺旋槳飛機紙藝作品，由學生分組創作，象徵以藝術為翼、乘夢飛翔。

集體創作《藝啟，展開，光盒作用》以光影與紙藝結合，成為展場亮點。作品由六角形光影盒組成「ART」字樣，加裝LED燈帶讓盒內鏡面包裝紙反射出繽紛色彩，還運用紅外線感應裝置，使光影盒能隨觀眾靠近而分批點亮，營造出流動的光影氛圍。周圍綠意盎然的鹿角蕨紙藝象徵學生在藝術光合（盒）作用下茁壯成長，綻放光彩。

除四大主題展區外，展場亦展示學生個別創作，涵蓋繪畫、漫畫、水墨、平面設計等多元媒材與風格。每一件作品都體現孩子們的觀察力、創造力與真摯情感，展現豐富的藝術表現力。