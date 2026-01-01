員林市元旦升旗典禮 啦啦隊活力開場

記者張溎壕／彰化報導

為迎接嶄新的2026年，員林市公所今（1）日在市公所前廣場舉辦「2026員林市元旦升旗典禮」，在清晨朝陽映照下隆重登場，吸引不少市民到場參與，現場氣氛莊嚴又不失歡樂，洋溢新年祝福氛圍。

活動一開始由Freedom競技啦啦隊帶來充滿活力的開場表演，為元旦清晨注入熱情與朝氣；隨後在全體齊唱國歌的莊嚴時刻中進行升旗典禮，員林市代理市長賴致富、彰化縣長王惠美等人向國旗行最敬禮，國旗冉冉升起，象徵新的一年正式啟程，也凝聚市民對國家與城市的認同。

升旗典禮後，扯鈴娛樂家謝東磬及人氣團體中信兄弟啦啦隊接力登台演出，精采表演輪番上陣，為活動增添熱鬧氣氛，讓元旦一早的員林市充滿歡笑與活力。

賴致富表示，新的一年祝福市民新年快樂、身體健康、闔家平安。回顧過去一年，市公所秉持「以民為本、以善為念」的施政理念，在交通建設、社會福利、教育文化、長者照顧及運動休閒與宜居環境推動等面向持續努力，成果逐步展現。其中，東彰路北段道路通車，讓員林成為連結臺中高鐵站與田中高鐵站的重要交通節點；在縣府協助下，黃金帝國啟動都市更新，也為城市發展注入新動能。

王惠美指出，員林是南彰化的重要核心城市，在賴代理市長與市政團隊推動下，城市發展潛力持續提升。她也邀請民眾把握縣府於八卦山舉辦的「月影燈季」，活動將持續至3月1日。

賴致富最後表示，115年度市政活動將由元旦升旗典禮揭開序幕，接續1月31日「新春揮毫贈春聯」及2月16日至3月8日舉辦的「2026員林燈會」，期盼透過一系列活動，為城市點亮夜空，也陪伴市民迎接嶄新的一年。

員林市公所今日舉辦元旦升旗典禮，結合表演與摸彩活動，現場氣氛熱絡。（員林市公所提供）