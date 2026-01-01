員林市公所舉辦元旦升旗典禮活動 吸引許多民眾參加

員林市公所舉辦元旦升旗典禮活動，現場有精彩的啦啦隊表演。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕員林報導

為迎接二0二六年到來，員林市公所於一月一日元旦上午七點半，在公所前廣場舉辦員林市元旦升旗典禮活動，吸引許多民眾參加，個個精神抖擻，以莊嚴又歡樂的方式共同迎接二0二六年的第一天。

開場由 Freedom 競技啦啦隊帶來活力四射的熱情表演，為元旦慶祝活動揭開序幕；隨後進行升旗典禮，代理市長賴致富、市代會主席張國良及代表、里長、來賓等一同參與。

現場並邀請扯鈴娛樂家謝東磬及人氣團體中信兄弟啦啦隊接力登台演出。也安排摸彩活動，獎品豐富，包含五十五吋液晶顯示器、iPad 11、Switch 2、廚餘機等，讓市民在新年第一天就有機會將幸福與好運帶回家。公所亦準備宣導品郵差包，贈送給現場報名民眾，並搭配打卡送禮活動。

代理市長賴致富表示，元旦升旗典禮不僅象徵嶄新一年的開始，更是凝聚城市向心力的重要時刻，透過溫馨熱鬧的慶祝活動，讓市民在歡樂與感動中迎接新年，共同期許新的一年市政持續推進、城市穩健發展，為未來十年構建長遠市政藍圖，讓員林成為市民安居樂業、幸福生活的好所在。

賴致富說，一一五年度首先由元旦升旗典禮揭開序幕，緊接著有一月三十一日辦理一一五年新春揮毫贈春聯及二0二六員林燈會(二月十六日起至三月八日止)等活動，城市處處光影璀璨，喜氣洋洋，陪伴大家一起過好年。