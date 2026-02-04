員林市各界舉辦農民節表揚大會 肯定農民的貢獻與辛勞

員林市各界舉辦慶祝農民節表揚大會。(記者吳東興攝)

記者吳東興／員林報導

員林市各界慶祝農民節表揚大會，四日在皇潮鼎宴禮宴會館舉辦，由員林市公所、員林市農會、土地銀行員林分行、合庫員林分行、員林農工等單位籌辦，代理市長賴致富及縣議員、代表等多人出席，肯定農民對生產優質農產品及推廣上的貢獻與辛勞。

今年共表揚一百一十六位人員，包含優良班會員獎、優良農校學生獎、農業推廣有功人員獎、農會獎、公所獎。

代理市長賴致富說，一一四年度員林市農業成果豐碩，無論在生產技術、品質提升、及各項農業競賽上，包括蜂蜜、火龍果、番石榴等皆有亮麗表現，屢獲各項競賽佳績，而此次表揚的優秀農民，都是員林農業的中堅與典範，市公所將持續結合智慧化管理與多元行銷通路，協助農民拓展市場，讓農業競賽佳績轉化為實質收益。

賴致富表示，員林有許多優秀的農民，並且不斷地用心專研生產技術以提供消費者優質農產，有目共賭的比賽成績是最佳證明。農業產銷及市場通路將更加多元。為幫助減輕農民負擔，公所也每年補助肥料、套袋、病蟲害防治、小型農機補助，為創造優良的農業環境，更推動藤山市集、舉辦農特產活動提高曝光度增加農民收益、促進農業發展，也希望得獎農友能傳承經驗與技術，讓農業有創新發展。