



員林市惠來社區活動中心今（6）日於吉時隆重舉行「社區活動中心暨關懷據點」揭牌啟用典禮，為社區增添一處充滿溫度與關懷的生活空間。活動由縣長王惠美、社會處長王蘭心、員林市代理市長賴致富、

員林市惠來社區活動中心揭牌 讓關懷走進日常串起人與人之間情感連結

秘書賴沛然、游筑凱、及各位代表、立委陳素月、縣議會凃俊任議員、張錦昆議員、劉惠娟議員、張欣倩議員、曹嘉豪議員、黃正盛議員及多位里長、惠來社區陳敏聰理事長及各社區理事長等貴賓到場祝賀，並有眾多社區夥伴與里民熱情參與，在歡笑與祝福聲中，共同見證惠來社區邁向幸福生活的重要時刻。

廣告 廣告

代理市長賴致富表示，今天是惠來社區活動中心暨關懷據點揭牌啟用典禮及南興社區照顧關懷據點揭牌等活動，員林市致力於社區老人關懷及在地老化，去年計有十七份社區榮獲全國社區發展金卓越獎，還有大明社區代表彰化縣參加衛生福利部2025長者活躍老化競賽活動阿名公阿嬤活力Show銀牌獎，更有由新生社區擔任領航社區，帶領大埔、溝皂、十七份及萬年社區共同展現之社區成果展。

賴致富指出，另外，住都中心「靜修好室」中之仁美社區活動中心已開工及黎明社區活動中心在彰化縣文化局協助處理周邊歷史建築監測計畫完成後也閞始復工，公所將依循游前市長振雄之原有政策，持續朝著「一里一社區活動中心」的市政理念，大步邁進。

縣長王惠美指出，員林市的社區活動中心也陸續落成啟用，如三和社區及和平社區等，由於人口老化現象日益嚴重，縣府透過各項老人福利政策，推動長青幸福卡鼓勵年長者走出戶外，並開拓更多的旅遊路線，農曆年期間歡迎大家一起到溪州「花在彰化」及八卦山的「月影燈季」走春遊玩還有員林燈會，只要有掃描2個QR code即可參加摸彩活動，祝福大家都能獲得理想中的大獎。

員林市公所結合縣府補助款，積極辦理惠來社區活動中心修繕工程並充實內部設施設備，打造安全、明亮又舒適的使用環境。今日社區活動中心揭牌啟用並同步開辦社區照顧關懷據點，於每週五辦理服務，提供餐飲、電話問安、健康促進活動等服務。預防失智及延緩老化、共享營養餐飲服務並增進社交功能；期待透過靜態與動態的健康促進活動和課程安排，陪伴長輩在社區中持續學習、活動筋骨，實踐「活到老、學到老」的精神，讓生活有重心、有笑容。

代理市長賴致富表示，員林市已設立18個關懷據點，讓更多長輩能在熟悉的社區中獲得即時、貼心的陪伴與支持。市公所持續與各社區攜手合作，逐步建構更綿密的關懷網絡，更鼓勵長輩相揪左鄰右舍一起走出家門，從參與課程、運動休閒，彼此照顧、互相陪伴，使活動中心不只是硬體設施，更像是一個大家庭，讓關懷在社區中自然流動，串起人與人之間最真誠的情感連結。

「員林好社區 幸福惠來居」，隨著揭牌儀式圓滿完成，惠來社區活動中心將成為里民聯誼交流的重要場所、社區長照服務的溫馨據點，讓長者在熟悉的社區中安心生活、健康老化。本次活動中心的啟用，象徵市公所團隊對長者照顧與社區溫馨營造的用心與承諾，未來將持續推動更多社區福利政策與基礎建設，讓關懷走進日常、讓幸福在員林的每一個角落發生。

農曆春節將至，致富謹代表員林市民邀請大家於新春期間，日嘗美食遊藤山，夜賞員林燈會，一起歡渡幸福時光。

更多新聞推薦

● 參選新北市長發表首波政見 黃國昌提都更「三新箭」