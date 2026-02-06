員林市惠來社區活動中心暨關懷據點揭牌啟用典禮。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕員林報導

地方期待已久，員林市惠來社區活動中心六日舉行社區活動中心暨關懷據點揭牌啟用典禮，代理市長賴致富表示，公所長期重視長者照顧與在地老化，惠來社區關懷據點是全市第十八個關懷據點，可讓更多長輩在熟悉的社區中獲得即時、貼心的陪伴與支持，並為社區增添一處充滿溫度與關懷的生活空間。

代理市長賴致富表示，惠來社區活動中心設置於老人文康中心，規劃一樓部分空間及二樓作為社區活動中心使用，讓長輩與居民能在熟悉、安心的環境中相聚交流。透過完善的空間規劃與設施設備，不僅改善過去公共活動空間不足的問題，更讓長者能走出家門，有地方聊天、學習，感受到被陪伴、被關心的幸福感。

賴致富說，市公所結合縣府補助款，積極辦理修繕工程並充實內部設施設備，打造安全、明亮又舒適的使用環境。另同步開辦社區照顧關懷據點，於每週五辦理服務，提供餐飲、電話問安、健康促進活動等。讓長輩踴躍參與據點，預防失智及延緩老化、共享營養餐飲並增進社交功能；期待透過靜態與動態的健康促進活動和課程安排，陪伴長輩在社區中持續學習、活動筋骨，實踐「活到老、學到老」的精神，讓生活有重心、有笑容。

賴致富指出，員林市長期重視長者照顧與在地老化，隨著惠來社區關懷據點的成立，全市已設立十八個關懷據點，讓更多長輩能在熟悉的社區中獲得即時、貼心的陪伴與支持，串起人與人之間最真誠的情感連結。