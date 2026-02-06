員林市石笱排水堤岸道路 改善賜福橋至五汴橋段開工動土

彰化縣員林市公所今日上午舉行「員林市石笱排水堤岸道路等級路面（賜福橋至五汴橋段）改善工程」開工動土典禮合影。（記者林明佑攝）

▲彰化縣員林市公所今日上午舉行「員林市石笱排水堤岸道路等級路面（賜福橋至五汴橋段）改善工程」開工動土典禮合影。（記者林明佑攝）

彰化縣員林市公所今（六）日上午舉行「員林市石笱排水堤岸道路等級路面（賜福橋至五汴橋段）改善工程」開工動土典禮，由彰化縣長王惠美、各級民意代表及地方仕紳共同見證，員林市代理市長賴致富主持典禮，宣示縣市攜手推動交通建設，提升用路安全與通行品質。

賴致富表示，這項工程可說是縣府在年前送給地方的一份建設大禮。過去該堤岸道路因橋梁銜接處高低落差大，行車宛如「坐雲霄飛車」，加上路面斷差，機車稍有偏移便可能摔倒，長期造成用路人不便與安全風險。市公所因此積極爭取改善，將大村鄉賜福橋至員林市五汴橋段兩側道路順平，讓民眾行得更安心。

廣告 廣告

賴致富指出，本案總經費四千六百五十六萬元，其中縣府補助二千萬元，市公所自籌二千六百五十六萬元，並獲市民代表會全力支持。該路段由水防道路提升為一般道路後，兩側道路總長約六點二公里，不僅回應地方長期期待，也延續前市長游振雄任內規畫的重要建設。

王惠美表示，石笱排水整治全長約二十一公里，歷經十五年努力，已於民國一百一十年完成全線整治，大幅提升防洪能力。縣府並於一百一十一年將部分水防道路升級為一般道路，盼在兼顧防洪功能下，進一步改善交通環境。此次改善工程兩側各約三點一公里，經縣府與市公所多次討論後定案，未來也將完善交通標線與標誌，讓道路更平整、安全。她同時感謝議長謝典霖及議員對預算的支持，以及市公所與代表會的協力合作，展現府會齊心推動地方建設的決心。

縣議員劉惠娟表示，石笱排水整治完成後，原防汛道路因路面易受損、排水不良，仍讓通勤民眾對安全有所疑慮，如今提升為一般道路，不僅可節省通行時間，也有助於強化行車保障。此次工程除改善路面品質外，也將補足照明設備，全面提升交通安全。

員林市民代表會主席張國良指出，感謝縣府長期重視員林交通建設，除推動石笱排水整治並升級道路外，也建置東彰北路，讓整體路網更加完善，帶動地方發展。

大村鄉長賴志銘也感謝縣府、議會與員林市公所攜手合作，共同支持堤岸道路建設，未來完工後將有效提升用路人安全，打造更便捷的交通環境。