員林市長藍營黨內互打 劉惠娟、凃俊任狂掃陸戰拚民調

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

劉惠娟（中）風雨無阻，站路口向民眾請安問好。（劉惠娟提供）

凃俊任（中）10日舉辦團結座談會，向進場民眾致意。（孫英哲攝）

國民黨員林市長選舉黨內初選採全民調決勝負，將在12日起展開為期3天的電話民調，完成登記的彰化縣議員劉惠娟與凃俊任近日狂掃市場及站路拜票，也都站路口拜票；此外，兩人還透過舉辦基層座談會闡述理念，其中劉惠娟採各里突破，以舉辦百人座談會為主，凃俊任則在10日舉辦大型團結座談會，展現氣勢。

國民黨員林市長選舉黨內初選將於12日、13日及14日等三天進行全民調，勝出者代表國民黨參選員林市長。這次全民調百分之百採電話進行民意調查，透過抽樣一般民眾（包含無黨籍或他黨支持者）的意見，決定最終人選。

廣告 廣告

劉惠娟表示，本周五就要開始電話民調了，可以說員林的未來掌握在每一通電話裡。這裡天她除了站路口向市民請安問好，也到各個市場拜票，並到各里、各社區及廟口等地舉辦座談會，員林市共有41個里，她幾乎已在各個里都已舉辦座談會，每場都有近百位民眾參與，且各個年齡層都有。

「記得在家接電話！」劉惠娟說，電話民調對象採隨機抽樣，希望大家在這個星期五、六、日三天儘量在家裡，「守住電話、守住民調、守住劉惠娟」。她經過30幾場的座談會後，發現民眾很可愛，她在社區開講時都會大家這個星期五、六、日要做什麼，大家都會回答「顧電話」！

凃俊任指出，這幾天是國民黨初選電話民調的關鍵時刻，他這幾天持續到各個市場拜票，握遍每一雙溫暖的手尋求支持，也風雨無阻站路口向大家「Say Hi」。他今天舉辦團結座談會，邀請超過2000位鄉親參加，他提出「健康都會・宜居城市・領航旗艦」三大願景。

「回家，等一通電話！」凃俊任表示，初選民調真的很殘酷，不是誰有努力，誰有多用心，誰耕耘最久，就會贏得勝利，而是電話打到家，誰剛好接起來，他這幾天除掃街拜票，也打電話向鄉親致意，拜託鄉親一定要回家等那一通電話，「俊任真的需要你的幫忙」！

【看原文連結】